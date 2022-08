Advocaten Depay in gesprek met Barcelona over voorwaarden transfer

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 20:59 • Wessel Antes • Laatste update: 21:12

Memphis Depay heeft zijn advocaten ingeschakeld om te onderhandelen over de voorwaarden van een eventueel vertrek bij Barcelona, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagavond via Twitter. De 28-jarige aanvaller hoopt transfervrij te mogen vertrekken uit Camp Nou. Depay zelf gaat er niet vanuit dat clubs de twintig miljoen euro die Barça vraagt gaan betalen. De sterspeler van Oranje staat welwillend tegenover een vertrek, maar dan wel naar de juiste club.

Depay wil Barcelona namelijk alleen inruilen voor een andere topclub. Hij ziet een stap omlaag niet zitten. De Mundo Deportivo meldde vorige week dat de voormalig PSV'er in de kleedkamer heeft gezegd dat hij niet per se weg hoeft. De rechtspoot werd in de voorbije maanden gelinkt aan een terugkeer naar Olympique Lyon, Liverpool, Tottenham Hotspur en Juventus. Met name laatstgenoemde club lijkt een belangrijke gegadigde te zijn. Depay zou een overstap naar Turijn wel zien zitten.

Depay tekende vorige zomer een tweejarig contract bij Barcelona en heeft dus geen baat bij een haastig vertrek uit Spanje. Wanneer hij in Catalonië blijft kan hij volgend seizoen bij een transfervrije overstap weer een flinke som tekengeld eisen. Voor Barça is het daarentegen gunstiger om de 28-jarige aanvaller nu al van de hand te doen. Massimiliano Allegri ziet in Depay de ideale aanvalspartner voor Dusan Vlahovic. In de oefenwedstrijd van Barcelona zaterdagnacht liet Depay tegen New York Red Bulls (0-2 winst) zien nog steeds een neusje voor de goal te hebben. Vlak voor tijd maakte hij de laatste treffer.

Juventus kan de vijfde club worden waar Depay voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waar hij in 123 officiële wedstrijden vijftig keer wist te scoren. Daarnaast gaf Depay 29 assists. Manchester United nam hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro over van de Eindhovenaren. In Engeland wist hij echter nooit echt zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. Na vijf goede jaren in Frankrijk werd Depay vorige zomer door Ronald Koeman meegenomen naar Barça. In zijn eerste seizoen in LaLiga maakte Depay twaalf doelpunten. Depay moet nu opboksen tegen onder meer Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Raphinha, Ferran Torres en Ansu Fati.