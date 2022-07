Ajax poetst de smet van de Johan Cruijff Schaal niet weg tegen Almere City

Zondag, 31 juli 2022 om 15:49 • Guy Habets

Ajax heeft daags na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5) opnieuw een slecht resultaat behaald. De oefenwedstrijd tegen Almere City werd met 1-1 gelijkgespeeld, waardoor de voorbereiding op het nieuwe seizoen in mineur eindigt voor de formatie van Alfred Schreuder. Brian Brobbey maakte het enige Amsterdamse doelpunt. Volgend weekend start Ajax de competitie met een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard.

Schreuder, die zelf op de tribune zat en John Heitinga het coachingswerk vanuit de dug-out liet doen, stuurde een aantal spelers de Almeerse wei in die zaterdag nog in actie kwamen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV (3-5). Zo maakten Brian Brobbey en Calvin Bassey hun opwachting in het Amsterdamse keurkorps, waarin ook een plekje was ingeruimd voor Remko Pasveer. Hij stond onder de lat en kreeg dus de kans om te laten zien waarom hij, en niet de onfortuinlijke Jay Gorter, de eerste keeper moet zijn.

De sterke formatie van Ajax leidde er niet toe dat het Almere van het kastje naar de muur stuurde. Sterker nog: de thuisploeg had het betere van het spel en kwam na een aantal foutjes in de achterhoede van de regerend landskampioen zelfs tot kansen. Zo moest Pasveer ver zijn doel uit om een Almeerse goal te verijdelen, nadat de terugspeelbal van Bassey veel te kort was. Ook liet Perr Schuurs zich zo nu en dan te gemakkelijk aftroeven. Net toen de Flevolanders aan een voorsprong begonnen te ruiken, sloeg Ajax echter toe. Almere verspeelde de bal in de achterhoede en daar profiteerde Brobbey van: 0-1.

?? Halverwege leidt @AFCAjax met 0-1 in Almere, dankzij deze treffer van Brian Brobbey ??



?? ESPN pic.twitter.com/kfNRKYS7JQ — ESPN NL (@ESPNnl) July 31, 2022

Vlak na de rust kwam de eerstedivisionist echter alweer langszij. Een indraaiende voorzet van Ilias Alhaft werd bij de tweede paal ingekopt door Joey Jacobs, waarna Ajax alsnog een tandje bijschakelde. Dat moest wel zonder Brobbey, Daramy en Bassey gebeuren, want zij werden na een uur spelen gewisseld. Francisco Conceição mocht wel wat langer blijven staan en punterde de bal in minuut 68 tegen de paal. Het ontketende echter geen Amsterdams slotoffensief. Afgezien van een buitensporig harde tackle van Kian Fitz-Jim, die goed wegkwam met geel, gebeurde er weinig meer en het bleef dus bij 1-1.

Dat betekende dus een teleurstellend einde aan de oefencampagne van Ajax, dat zaterdag ook al de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen verloor. Eerder werd er in vriendschappelijk verband al verloren van Paderborn, leverde de wedstrijd tegen KAS Eupen een gelijkspel op en ging het treffen met Eintracht Frankfurt vanwege een corona-uitbraak bij Ajax niet door. Shakhtar Donetsk (3-1), RB Salzburg (3-2), Lokomotiva Zagreb (3-0) en SV Meppen (3-0) werden wel verslagen door de formatie van Schreuder.