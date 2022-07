Benzema en Asensio loodsen Real naar eerste zege in voorbereiding

Zondag, 31 juli 2022 om 10:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:57

Real Madrid heeft voor het eerst deze voorbereiding een overwinning geboekt. De ploeg van Carlo Ancelotti was in de Rose Bowl in Pasadena met 2-0 te sterk voor Juventus. Karim Benzema brak halverwege de eerste helft de ban met een rake strafschop, waarna Marcos Asensio twintig minuten voor tijd voor een verdubbeling van de score zorgde. De Koninklijke speelt op 10 augustus de Europese Super Cup tegen Eintracht Frankfurt, waarna vier dagen later Almeria de eerste tegenstander is in LaLiga.

Ancelotti kwam met een sterke basiself voor de dag en gunde onder meer Luka Modric, Toni Kroos, David Alaba en Benzema een basisplek. Laatstgenoemde wist al na negen seconde (!) te scoren, maar werd terecht teruggefloten vanwege buitenspel. Juventus zette daar een gevaarlijke vrije trap van Leonardo Bonucci tegenover. De verdediger probeerde het van grote afstond, maar trof de bovenkant van de lat. Niet veel later werd de ban gebroken door Benzema. De Franse spits mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Vinícius Júnior en faalde niet: 1-0.

Bij Juventus was onder meer een basisplek ingeruimd voor Ángel Di María, maar de Argentijn wist geen potten te breken tegen zijn voormalig werkgever. Hij werd halverwege het duel afgelost door Juan Cuadrado. Ancelotti bracht halverwege Antonio Rüdiger voor Éder Militão en wisselde na ruim een uur spelen nagenoeg zijn complete elftal. Asensio kwam binnen de lijnen voor Federico Valverde en was vijf minuten later trefzeker. De aanvaller werd bediend door Jesús Vallejo en rondde met links eenvoudig af: 2-0.

Het betekende voor Real pas de eerste zege van de voorbereiding, nadat de ploeg eerder niet was opgewassen tegen Barcelona (0-1) en tegen Club America bleef steken op een gelijkspel (2-2). Voor Juventus staat volgende week nog een vriendschappelijke krachtmeting met Atlético Madrid op het programma. Real bereidt zich voor op de Europese Super Cup tegen Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. Dat duel wordt op 10 augustus gespeeld in Helsinki. Vier dagen later trapt de formatie van Ancelotti het LaLiga-seizoen af tegen promovendus Almeria.