Liverpool klopt City en legt voor eerst in 16 jaar beslag op Community Shield

Zaterdag, 30 juli 2022 om 19:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:20

Liverpool heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. In de strijd om de Community Shield rekende de ploeg van manager Jürgen Klopp zaterdagavond af met Manchester City: 3-1. Trent Alexander-Arnold was, mede door een ongelukkige touché van Nathan Aké verantwoordelijk voor de openingstreffer. Debutant Julían Álvarez bracht City vervolgens op gelijke hoogte, maar moest uiteindelijk buigen voor Mohamed Salah (strafschop) en Darwin Núñez. Het waren voor de Uruguayaan zijn eerste officiële minuten in het shirt van the Reds. Bij City maakte Erling Braut Haaland zijn officiële debuut.

Bij FA Cup-winnaar Liverpool was Alisson Becker de grote afwezige. De Braziliaanse doelman moest het duel laten lopen vanwege een blessure. Klopp moest om die reden noodgedwongen een beroep doen op Adrián. Núñez werd in eerste instantie achter de hand gehouden. Josep Guardiola kwam met nagenoeg de sterkst mogelijke opstelling voor de dag. Haaland werd als middelpunt van de aanval geflankeerd door Riyad Mahrez en Jack Grealish. Verder was er onder meer een basisplek voor Aké.

In het King Power Stadium in Leicester schoten beide ploegen uit de startblokken. Salah miste het doel na een individuele actie op een haar na, terwijl ook Andrew Robertson gevaar stichtte. De linksback werd gevonden door Alexander-Arnold, maar kopte in het zijnet. Niet veel later was het wel raak. Opnieuw kwam de bal na een combinatie terecht bij de rechtsback, die ruimte zag om uit te halen en zijn inzet in de linkerbovenhoek zag gaan. Aké probeerde in een poging de bal weg te koppen een doelpunt te voorkomen, maar maakte het daarmee onmogelijk voor Ederson.

Liverpool beloont het goede spel met een goal! ?? Na 20 minuten schiet Alexander Arnold binnen en City moet aan de bak ??#ZiggoSport #CommunityShield #LIVMNC pic.twitter.com/qK2OHbjeWE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 30, 2022

Namens City deed Kevin De Bruyne iets terug. De middenvelder kreeg de gelegenheid om uit te halen na een slechte uittrap van Adrián, maar mikte net als Robertson in het zijnet. Liverpool had in het eerste bedrijf het betere van het spel, maar werd in de beginfase van de tweede helft teruggedrukt door de ploeg van Guardiola. De Spaanse oefenmeester bracht na een uur spelen Phil Foden en Julían Álvarez en zag hoe laatstgenoemde zijn officiële debuut opluisterde met een treffer. De Argentijn schoot in derde instantie raak nadat Adrián op twee pogingen van Foden een antwoord had: 1-1.

Game ????! ?? Wat een debuut voor Alvarez ?? Hij scoort in zijn eerste wedstrijd en zet City op gelijke hoogte ??#ZiggoSport #CommunityShield #LIVMNC pic.twitter.com/9Za2Jgzq1N — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 30, 2022

Liverpool was de controle over het duel op dat moment volledig kwijt, maar kroop via de ingevallen Núñez weer uit de schulp. De spits ging alleen op Ederson af, maar schoot in het gezien van de Braziliaanse sluitpost. Tien minuten voor tijd kreeg hij de aandacht opnieuw op zich gevestigd. Na een voorzet vanaf de rechterkant kopte hij ditmaal op de uitgestoken arm van Rúben Dias. Scheidsrechter Craig Pawson werd naar het scherm geroepen en kende Liverpool een strafschop toe, waarna Salah ijzig koel bleef en de rechterhoek vond: 2-1.

City gaf daarop in de slotfase meer en meer ruimte weg in een poging een tweede gelijkmaker te forceren. Het zorgde er in de blessuretijd voor dat the Citizens de deksel op de neus kregen. Na opnieuw een aanval over rechts kwam de bal terecht bij Núñez, die al vallend van dichtbij raak kopte. Als doekje voor het bloeden kreeg ook Haaland een minuut later de mogelijkheid om zijn debuut op te luisteren met een treffer, maar hij faalde hopeloos. Het is voor het eerst sinds 2006 dat Liverpool beslag legt op de Engelse Supercup.