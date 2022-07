Geniale Félix beslist boeiende oefenwedstrijd tussen Ten Hag en Simeone

Zaterdag, 30 juli 2022 om 15:37 • Wessel Antes • Laatste update: 16:37

Atlético Madrid heeft zaterdag vlak voor tijd een 1-0 zege kunnen boeken op Manchester United. Lang leek het erop dat de elftallen van Erik ten Hag en Diego Simeone na negentig minuten met een 0-0 gelijkspel van het veld zouden stappen, maar vijf minuten voor het laatste fluitsignaal besliste João Félix de wedstrijd met een geniale ingeving. Een tegenvaller voor Ten Hag, die Tyrell Malacia de volle negentig minuten liet spelen.

Ten Hag gaf Malacia zaterdagmiddag de kans om te starten vanaf het eerste fluitsignaal. Dat zorgde voor een weerzien tussen Yannick Carrasco en de felle linksback. Carrasco kreeg tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Atlético vorige zomer een rode kaart vanwege natrappen jegens Malacia. In het eerste gedeelte van de wedstrijd viel vooral op dat Malacia direct de indraaiende corners mag nemen bij United. The Red Devils, met Christian Eriksen en Lisandro Martínez op de bank, waren direct de bovenliggende partij in Oslo. United kreeg in de beginfase een kleine kansje via Anthony Martial, die de alerte Atlético-doelman Jan Oblak niet kon verschalken.

Verder werden er voor rust weinig echt grote kansen gecreëerd. Aan het eind van de eerste helft werd de sfeer tussen de spelers van Atlético en United even grimmig na contact tussen Scott McTominay en Oblak. De Schotse middenvelder was het niet eens met de manier waarop Oblak naar de grond ging, wat leidde tot duw- en trekwerk tussen spelers van beide ploegen. Uiteindelijk kregen zowel McTominay als Oblak een gele kaart voor hun aandeel in het opstootje. Zelfs na het rustsignaal bleven meerdere spelers met elkaar in discussie gaan. Na een uur spelen wisselde Simeone een groot gedeelte van zijn elftal. Onder anderen Antoine Griezmann, João Félix en Álvaro Morata kwamen als aanvallende versterkingen in de ploeg.

Na 67 minuten kreeg Saúl Ñíguez misschien wel de grootste kans van de wedstrijd. Na een goede actie van Félix kreeg Saúl de bal op een presenteerblaadje aangeleverd. Zijn vrije kopkans van dichtbij ging echter hoog over. Twintig minuten voor tijd werden Martial en McTominay gewisseld voor Eriksen en Donny van de Beek. Eriksen liet direct zien dat zijn corners levensgevaarlijk zijn. Maguire leek de hoekschop vrij binnen te kunnen knikken, maar zag zijn poging ver naast gaan. Vlak voor tijd zag Marcus Rashford zijn schot na een goede actie geblokt worden door Axel Witsel, waarna ook een tweede poging van Facundo Pellistri werd vakkundig geblokt door Daniel Wass.

Vijf minuten voor tijd was het Félix die de wedstrijd hoogstpersoonlijk in het voordeel van Atlético besliste. De Portugese smaakmaker dribbelde naar binnen toe en liet David de Gea van buiten de zestien met een scherpe uithaal in de linkeronderhoek kansloos. In de blessuretijd werd Fred nog van het veld gestuurd na een harde overtreding op Morata. De scheidsrechter toonde de Braziliaan niet direct rood, maar gaf hem zijn tweede gele kaart waardoor hij alsnog de kleedkamer mocht opzoeken. Voor Ten Hag was dit de eerste nederlaag als trainer van United.