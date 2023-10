‘Barcelona is nu al overtuigd en wil smaakmaker langer aan de club verbinden’

Zondag, 15 oktober 2023 om 12:44 • Lars Capiau • Laatste update: 13:07

FC Barcelona zet in op een langer verblijf van João Félix in Catalonië, zo meldt het Spaanse Sport. De van Atlético Madrid gehuurde Portugees kent een indrukwekkende start bij zijn nieuwe werkgever en derhalve zetten de Catalanen alles op alles om Félix voor nog een seizoen vast te leggen.

Barcelona, dat ondanks het realiseren van een nettowinst van ruim driehonderd miljoen euro nog steeds kampt met financiële zorgen, wist de Portugees afgelopen zomer met een boekhoudkundig trucje te strikken. Félix ging namelijk akkoord met een initieel laag jaarsalaris bij los Azulgrana.

Naar verluidt stond op papier dat de Portugees vier ton zou verdienen op jaarbasis. Nu het er financieel weer wat rooskleuriger uit ziet voor de Catalanen, is het jaarsalaris van Félix reeds bijgesteld naar vier miljoen euro. Dat zou overigens nog steeds slechts de helft zijn van wat de aanvaller bij Atlético opstreek.

Félix maakt hoe dan ook een goede eerste indruk in Barcelona. Bij zijn zelf erkende droomclub is de Portugees dit seizoen met drie doelpunten en evenveel assists al veelvuldig belangrijk geweest. Daarom hebben de Catalanen volgens Sport al plannen in beraad over hoe het Félix langer aan de club kan verbinden.

"We hebben een heel seizoen om een voorstel te doen waarmee we Félix kunnen behouden. We zijn erg blij met zijn prestaties en hij is populair in alle geledingen van de club", zou een anonieme bron binnen de club hebben verteld aan het Spaanse medium.

Félix ligt nog tot 2029 vast in de Spaanse hoofdstad, waar Atlético-directeur Miguel Ángel Marín er alles aan gelegen is een groot deel van de investering in Félix terug te verdienen. De Madrilenen betaalde toentertijd 127 miljoen euro aan Benfica om de aanvaller los te weken.

Daarom zal Barcelona volgens de Spaanse sportkrant de optie verkennen om de Portugees nog een jaar te huren. Daarbij zou de kampioen van vorig jaar overwegen om ditmaal wel een koopoptie in het contract op te nemen.