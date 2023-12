'Iedereen weet dat wij favoriet zijn om de Champions League te winnen’

Joan Laporta denkt dat FC Barcelona de favoriet is om dit seizoen de Champions League te winnen. Dat zegt de president van de Catalaanse club in gesprek met Marca. Daarnaast onthult hij dat Barcelona dit jaar opnieuw landskampioen wil worden, en hoopt het huurlingen João Cancelo en João Félix definitief vast te kunnen leggen.

Momenteel staat de Spaanse club derde in LaLiga, met 34 punten uit 15 wedstrijden. Koploper Real Madrid heeft vier punten meer, dus de landstitel is momenteel zeker nog realistisch.

Dat ziet ook Laporta. “Ons grootste doel is om de landstitel te prolongeren. Ik ben er ook van overtuigd dat we het gaan redden. Na alle blessures, zoals Frenkie de Jong, hebben we bijna iedereen weer terug. Tegen Atlético Madrid (1-0 zege, red.) lieten we zien dat we topwedstrijden controleren. Als we ook in balbezit beter worden, zijn we onmogelijk te verslaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Twee belangrijke spelers bij de Catalanen zijn momenteel Cancelo en Félix. Eerstgenoemde is echter gehuurd van Manchester City, terwijl Félix aan het einde van het seizoen in principe weer terugkeert bij zijn eigenlijke werkgever Atlético Madrid. Laporta hoopt dat Barça beide Portugezen echter definitief over kan nemen.

“We zijn geïnteresseerd in een permanent verblijf van die twee”, onthult hij. “We gaan op korte termijn de onderhandelingen starten. We hebben een goede band met allebei die clubs (Manchester City en Atlético Madrid, red.).”

Ook in de Champions League doet Barcelona nog altijd mee. De club is nu al zeker van groepswinst, nadat vier van de vijf wedstrijden tot dusver werden gewonnen.

Volgens Laporta maakt zijn club, die de Champions League al vijf keer eerder wist te winnen, grote kans om dit seizoen het miljardenbal als winnaar te beëindigen. “Ik denk dat iedereen ook weet dat Barça de favoriet zal zijn om de Champions League te winnen”, besluit de president vol zelfvertrouwen.

Is FC Barcelona inderdaad de favoriet om dit seizoen de Champions League te winnen? Ja Nee Stem Is FC Barcelona inderdaad de favoriet om dit seizoen de Champions League te winnen? Ja 20% Nee 80% Totaal aantal stemmen: 219 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties