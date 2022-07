Haller heeft te maken met kwaadaardige tumor en moet chemo ondergaan

Zaterdag, 30 juli 2022 om 14:28

Sébastien Haller heeft te maken met een kwaadaardige tumor. Dat heeft zijn club Borussia Dortmund bekend gemaakt. De Frans-Ivoriaanse spits zal daardoor de komende maanden niet in actie komen en moet chemotherapie ondergaan. Dortmund meldt er wel bij dat de kans op herstel 'erg goed' is.

Eerder werd al duidelijk dat er een tumor in de teelbal van Haller was aangetroffen. Daar is hij eerder deze week aan geopereerd. Uit onderzoek blijkt nu dat de tumor kwaadaardig is en dat hij in de komende tijd chemotherapie zal moeten ondergaan. Daardoor is voetballen de komende maanden niet mogelijk voor de voormalig spits van Ajax, die deze zomer nog de transfer van de Johan Cruijff Arena naar het Signal Iduna Park maakte.

Haller kämpft gegen bösartigen Tumor



Sebastien #Haller wird dem #BVB mehrere Monate lang fehlen. Der histologische Befund ergab einen bösartigen Hodentumor. Wir wünschen Dir weiterhin viel Kraft, @HallerSeb! ??



Zur Meldung: https://t.co/8WAUXVVJ55 pic.twitter.com/dqSWhkCGZO — Borussia Dortmund (@BVB) July 30, 2022

Op de website van Dortmund spreekt sportief directeur Sebastian Kehl bemoedigende woorden. "Sébastien krijgt de best mogelijke behandeling en hij heeft een erg goede kans op herstel. We wensen hem en zijn familie veel kracht en optimisme toe. Wij denken aan hem in deze moeilijke tijd." Daarnaast drukt BVB media en supporters op het hart om begrip te tonen voor de situatie. De club zal de komende tijd geen medische informatie over Haller meer delen.