Opstellingen van Ajax en PSV: Van Nistelrooij heeft weinig offensieve smaken

Zaterdag, 30 juli 2022 om 10:38 • Guy Habets

Johan Bakayoko is de vervanger van Noni Madueke in de basisopstelling van PSV voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dat denkt het Eindhovens Dagblad, dat ook de overige tien namen van de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij vast invult. Bij Ajax worden er geen verrassingen verwacht.

Vrijdag werd duidelijk dat PSV het de komende maanden zal moeten stellen zonder Madueke. De Engelsman liep op de training een zware enkelblessure op. De Eindhovenaren gaan wellicht nog de transfermarkt op voor een vervanger, maar op korte termijn zal Bakayoko die rol op zich nemen. De jonge Belg, die vorig seizoen wekelijks uitblonk bij Jong PSV, staat zaterdagavond in de Eindhovense voorhoede naast Luuk de Jong en Cody Gakpo. Verder kiest Van Nistelrooij volgens het ED naar alle waarschijnlijkheid voor Guus Til als nummer tien.

Alfred Schreuder, de trainer van Ajax, liet tijdens de persconferentie op vrijdag al weten dat Jay Gorter het doel van de regerend landskampioen zal verdedigen. Verder wilde hij weinig kwijt over zijn opstelling, maar de verwachting is dat er weinig veranderd zal worden ten opzichte van het met 3-1 gewonnen oefenduel met Shakhtar Donetsk van afgelopen dinsdag. Dat betekent dat Calvin Bassey, wiens papieren onlangs in orde zijn gemaakt, op de bank zal zitten. Ook Brian Brobbey krijgt dan geen basisplaats.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal is de traditionele opening van het seizoen in Nederland, maar komt PSV eigenlijk niet zo goed uit. De Brabantse club speelt dinsdag al in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco en diende ook een verzoek in bij de KNVB om de wedstrijd tegen Ajax te verplaatsen, zodat men zich beter voor kon bereiden. Daar ging de bond niet in mee, tot teleurstelling van Van Nistelrooij en de zijnen. Zij hebben na de strijd om de Cruijff Schaal nu maar twee dagen om zich te prepareren.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Hoever, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Antony, Tadic, Bergwijn.