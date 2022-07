Meer offensieve problemen voor PSV: Madueke zit weer in de lappenmand

Vrijdag, 29 juli 2022 om 18:41 • Guy Habets

Noni Madueke moet de competitiestart met PSV mogelijk aan zich voorbij laten gaan. Bronnen melden aan het Eindhovens Dagblad dat de Engelse vleugelaanvaller op de training een blessure heeft opgelopen die 'behoorlijk serieus' is. Meer details zijn voorlopig nog niet bekend, maar waarschijnlijk komen de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en de uitwedstrijd bij AS Monaco te vroeg.

Het zou niet gaan om een spierblessure, waar Madueke vorig seizoen wel vaker last van had. Wat er wel aan mankeert bij de vleugelspeler is niet duidelijk. PSV zal daar later over communiceren. Dan wordt ook duidelijk hoe veel wedstrijden Madueke aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Dat de strijd om de Johan Cruijff Schaal en de heenwedstrijd tegen Monaco te vroeg komen, lijkt wel zeker. Er is bij de Engelsman 'een wonder nodig', zo schrijft het Eindhovens Dagblad, om daar nog bij te kunnen zijn.

Het nieuws is niet alleen voor Madueke een tik, maar ook voor PSV. De club bracht eerder deze week naar buiten dat Yorbe Vertessen voorlopig niet inzetbaar is door een blindedarmontsteking en de aanvalslinie is sowieso al niet de sterkst bezette linie in het Philips Stadion. De verwachting is dat Johan Bakayoko tijdens de competitiestart als vervanger zal gaan fungeren en naast Luuk de Jong en Cody Gakpo de offensieve stellingen gaat betrekken. De Eindhovenaren twijfelen nog of ze de transfermarkt op willen en laten dat afhangen van de ernst van de blessure van Madueke.

Vorig seizoen kampte het PSV van toenmalig trainer Roger Schmidt al vaak met blessures en nieuwe man Ruud van Nistelrooij is daar voorlopig ook niet van gevrijwaard. Zo moet de oefenmeester het in de wedstrijd tegen Ajax van zaterdagavond naast Vertessen en Madueke ook al stellen zonder Mauro Júnior, Carlos Vinícius en Olivier Boscagli. André Ramalho is wel weer op de weg terug en de vergunningen voor Sávio en Jarrad Branthwaite zijn ook geregeld.