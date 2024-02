Madueke als inspiratiebron bij PSV: â€˜Deed het goed en kon terug naar Engelandâ€™

Madueke als inspiratiebron bij PSV: ‘Deed het goed en kon terug naar Engeland’

Conrad Jaden Egan-Riley heeft maar één doel bij PSV: doorbreken in het eerste elftal. De van Burnley gehuurde verdediger (21) maakte vrijdagavond zijn eerste minuten namens Jong PSV, dat op De Herdgang weinig moeite kende met FC Emmen: 3-0. Riley startte als centrumverdediger, al maakte hij niet de negentig minuten vol.

"Dit was mijn eerste officiële wedstrijd sinds afgelopen mei", vertelt Egan-Riley aan het Eindhovens Dagblad. "Ik had voor Burnley wel wat oefenwedstrijden gespeeld, maar door een hamstringblessure ben ik lang uit de running geweest. Vanavond (vrijdagavond, red.) voelde alles prima aan en kon ik weer een hele helft volmaken. Dit smaakt naar meer."

Egan-Riley stond al langer op het lijstje van algemeen directeur Marcel Brands. Vorig jaar zomer stond de jonge Engelsman al op het punt om Burnley in te ruilen voor PSV. "Het was bizar", zegt hij een halfjaar later.

"Het liefst wil ik het helemaal achter me laten en de exacte details ken ik ook niet meer. Ik was klaar om naar PSV te komen en had mijn koffers ook al gepakt, maar ineens kon ik niet meer naar Nederland omdat het toch niet rond was gekomen."

Egan-Riley arriveerde zes maanden later alsnog in Eindhoven en heeft nog geen moment spijt gehad van de beslissing om voor PSV te kiezen. "Je kijkt wel even je ogen uit, als je hier in Eindhoven komt. De faciliteiten bij Manchester City en Burnley zijn ook top, maar dit is echt een prachtig complex. PSV is een topstap voor mij, dat weet ik nu al."

"Ik ken ook het verhaal van Noni Madueke, die hier een stuk jonger is gekomen. Hij deed het heel goed en kon terug naar de Premier League (naar Chelsea, red.). Ik ken hem niet persoonlijk, maar wel een aantal mensen die hem begeleiden. Zij waren heel positief over PSV. Ik merk dat de club echt een plan met me heeft", aldus Egan-Riley, viervoudig jeugdinternational van Engeland.

Volgens het Eindhovens Dagblad kan PSV Egan-Riley na dit seizoen via een koopoptie van tussen de twee en drie miljoen euro definitief overnemen van Burnley. "Ik wil uiteindelijk naar het eerste elftal, maar moet geduldig zijn", weet de huurling dat hij nog het nodige werk te verzetten heeft in Eindhoven.

