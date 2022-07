De Jong: ‘Tegen Ajax wil je nog liever winnen dan tegen andere tegenstanders’

Vrijdag, 29 juli 2022 om 15:58 • Wessel Antes

Luuk de Jong kijkt met een positief gevoel uit naar het duel om de Johan Cruijff Schaal zaterdagavond, zo geeft de aanvoerder van PSV tijdens de vooruitblikkende persconferentie aan. Zowel De Jong, als Ajax-aanvoerder Dusan Tadic benadrukten het belang van de Johan Cruijff Schaal nogmaals. De Jong geeft aan dat het feit dat Ajax de tegenstander is, een directe concurrent, het duel nog belangrijker maakt.

“Deze prijs willen we graag winnen. Vooral tegen Ajax, een concurrent. Dan wil je het nog meer dan tegen andere tegenstanders. Al mag je dat misschien niet zeggen, maar zo voelt het wel”, aldus de 31-jarige spits, die zaterdag zijn vijfde Johan Cruijff Schaal kan winnen. De Jong verwacht echter geen makkelijk duel. “Het is altijd een lastige wedstrijd tegen Ajax. Ik verwacht een pittige en felle wedstrijd. Ajax is op dit moment heel goed, maar wij hebben ook onze tactieken waarmee we deze wedstrijd kunnen gaan winnen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong geeft aan dat zijn eerste weken onder Ruud van Nistelrooij goed zijn bevallen. Hij heeft vertrouwen in de nieuwe trainer van PSV. “Ik merk vooral dat de trainer een heel goed idee heeft van wat hij wil. Hij brengt veel kleine details over. Daaraan kun je zien dat hij zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld. Het is natuurlijk altijd een eer om onder zo’n trainer te spelen. Een jongensdroom? Ik heb natuurlijk ook al met hem samen mogen spelen bij Oranje. Nu ligt de focus vooral op het samen behalen van successen.”

De Jong sprak ook nog over zijn eigen rol binnen het elftal van Van Nistelrooij. “Ik heb nog meer ervaring op kunnen doen in het buitenland. Alles wat ik heb geleerd in Spanje bij Sevilla en Barcelona neem ik mee naar PSV.” Het had voor De Jong daarbij niet uitgemaakt als een andere speler de aanvoerdersband had gekregen. “Iedereen weet wat voor type ik ben, Het maakt mij niet uit wie aanvoerder is, maar de trainer heeft voor mij gekozen.” De persconferentie in Zeist begon vrijdagmiddag iets later, omdat de bus van PSV vertraging had opgelopen. Daardoor waren trainer Ruud van Nistelrooij en aanvoerder Luuk de Jong om 15:00 uur nog niet in Zeist.