PSV gaat belangrijke weken in zonder Yorbe Vertessen

Donderdag, 28 juli 2022 om 14:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:13

Ruud van Nistelrooij kan de komende weken geen beroep doen op Yorbe Vertessen. De aanvaller van PSV is geopereerd aan een blindedarmontsteking en moet minimaal twee weken rust houden, zo maken de Eindhovenaren donderdag bekend. Vertessen mist daardoor onder meer de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en het tweeluik met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League.

Vertessen kwam tot dusver nagenoeg in alle wedstrijden in de voorbereiding in actie, maar moet door een blindedarmontsteking de belangrijkste wedstrijden voor de competitiestart missen. De Belg is succesvol geopereerd en moet het voorlopig rustig aan doen. De strijd om de Johan Cruijff Schaal en de dubbele ontmoeting met AS Monaco komen te vroeg voor Vertessen. Tussen de Champions League-wedstrijden door wordt tegen FC Emmen afgetrapt voor het nieuwe Eredivisie-seizoen.

Als alles volgens planning verloopt sluit Vertessen aan in aanloop naar de tweede competitiewedstrijd. PSV gaat op 13 augustus op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Belg herstelt tot die tijd thuis van de operatie. Vertessen was in de voorbereiding tweemaal trefzeker namens PSV. Zowel tegen BW Lohne als FC Eindhoven wist de aanvaller het net te vinden. Alleen tegen Cercle Brugge maakte hij de negentig minuten vol. Vertessen zal vermoedelijk ook komend seizoen genoegen moeten nemen met een rol als invaller.