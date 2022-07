‘Transfervrije Nicolai Jørgensen kan terugkeren in de Eredivisie’

Maandag, 25 juli 2022 om 23:09 • Wessel Antes • Laatste update: 23:27

Vitesse overweegt om Nicolai Jørgensen terug te halen naar de Eredivisie, zo meldt het Deense Bold maandag. De 31-jarige spits is transfervrij nadat hij begin juli uit zijn contract liep bij FC Kopenhagen. Jørgensen zelf sluit een overstap naar Vitesse bij voorbaat niet uit volgens het Deense medium. Als Jørgensen kiest voor Vitesse zou hij op 7 augustus kunnen debuteren tegen zijn oude club Feyenoord.

“Ik heb wat over Vitesse gehoord, maar ik moet honderd procent zeker zijn dat de volgende stap een goede is. Het kan een serieuze optie zijn, maar tot nu toe heeft het tot niets geleid”, aldus Jørgensen. De 39-voudig international van Denemarken zou bij Vitesse moeten gaan concurreren met Nikolai Baden Frederiksen, Thomas Buitink en de van VfB Stuttgart gehuurde Mohamed Sankoh.

De spits noemt een belangrijke reden om goed na te denken over zijn volgende stap. “We zijn in korte tijd drie keer verhuisd. Ik zou graag ergens naartoe gaan waar ik stabiliteit kan vinden en langer kan blijven dan een half jaar tot een jaar. Het is dus zo dat ik de situatie een beetje afwacht en alle opties overweeg.” Zowel bij het Turkse Kasimpasa als bij Kopenhagen lukte het Jørgensen niet om zijn vorm terug te vinden.

Jørgensen speelde in zijn periode bij Feyenoord 151 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij 58 keer scoorde en 23 assists gaf. Met name in het seizoen 2016/17 was Jørgensen enorm belangrijk voor de club. In 32 wedstrijden scoorde Jørgensen 21 doelpunten. Daarnaast gaf hij 13 assists. Met Jørgensen als topscorer van de Eredivisie werd Feyenoord na maar liefst achttien jaar weer kampioen van Nederland. In zijn periode bij Feyenoord won Jørgensen ook de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.