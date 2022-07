Haaland heeft slechts 12 minuten nodig om debuut van extra glans te voorzien

Zondag, 24 juli 2022 om 07:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:08

Erling Braut Haaland heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn officieuze debuut gemaakt namens Manchester City. De topspits begon in de basis in de oefenwedstrijd tegen Bayern München en was al na twaalf minuten trefzeker. Het bleek tevens het enige doelpunt van de wedstrijd. Haaland werd halverwege het duel gewisseld voor Julián Álvarez. Bij Bayern kregen Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee en Ryan Gravenberch speelminuten in de tweede helft.

City en Bayern traden in stormachtige weersomstandigheden tegen elkaar aan in het Lambeau Field in Green Bay. Het duel begon een kwartier later en duurde twee keer veertig minuten. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van City, dat in de persoon van Kevin De Bruyne rakelings voorlangs schoot. Ook een poging van Jack Grealish, die uithaalde vanaf de rand van de zestien, kon niet worden gepromoveerd tot het openingsdoelpunt.

Terwijl Bayern niet veel later voor het eerst ongevaarlijk opdook voor het doel van Ederson, tekende Haaland voor zijn eerste treffer in het shirt van City. De Noorse topspits werd na een combinatie in de vijandelijke zestien gevonden door Grealish en kon eenvoudig afronden van dichtbij. Ook Nathan Aké liet zich nog voor rust zien. De Oranje-internatinoal, die in de basis begon, zag een kopbal rakelings over het doel van Manuel Neuer gaan.

Julian Nagelsmann besloot De Ligt, Mazraoui en Gravenberch na een uur spelen binnen de lijnen te brengen, maar moest toezien hoe zijn ploeg er niet in slaagde om tot uitgespeelde kansen te komen. Namens City kreeg Riyad Mahrez mogelijkheden om de score op te voeren, maar de Algerijn schoot een vrije trap in de muur en vond niet veel later in kansrijke positie de vuisten van de ingevallen Sven Ulreich.