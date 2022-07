FC Utrecht sorteert voor op vertrek Timber met interesse in Eiting

Zaterdag, 23 juli 2022 om 10:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:39

FC Utrecht heeft zich serieus gemengd in de strijd om Carel Eiting, weet De Telegraaf. De middenvelder zit sinds zijn vertrek bij Huddersfield Town zonder club en heeft naast de Domstedelingen ook de kans om aan de slag te gaan bij FC Volendam. De interesse van Utrecht kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen rond Quinten Timber. Laatstgenoemde maakte afgelopen seizoen een sterke jaargang door en wordt begeerd door verschillende topclubs in Nederland en het buitenland.

Timber staat bij PSV op de radar bij een eventueel vertrek van Ibrahim Sangaré en moet bij Ajax een mogelijk vertrek van Edson Álvarez opvangen. Ook Feyenoord ziet de middenvelder graag komen. Utrecht schakelt om die reden alvast door en ziet in Eiting een gewenste versterking voor het middenveld. De voormalig Ajacied leek op weg naar het Italiaanse SPAL, maar zag die transfer op het laatste moment afketsen. Ook bij Volendam zien ze hem graag komen. De promovendus was vooralsnog niet heel doortastend op de transfermarkt.

Ajax besloot vorig jaar zomer voor een 'verwaarloosbaar bedrag' definitief afscheid te nemen van Eiting, die zijn geluk beproefde bij Racing Genk. De middenvelder kon zijn draai niet vinden in België en liet zijn contract in januari van het huidige jaar alweer ontbinden. Huddersfield pikte Eiting transfervrij op, maar het niveau van zijn eerste half jaar in Engeland kon hij niet meer aantikken. Na slechts zeven duels in een half jaar liet Huddersfield hem deze zomer weer gaan.

Eiting doorliep de complete jeugdopleiding bij Ajax, maar wist uiteindelijk geen blijvende aansluiting te vinden bij het eerste elftal van Erik ten Hag. Na 31 officiële wedstrijden begon de linksbenige middenvelder in 2020 aan een Engels avontuur bij Hudderfield, dat hem op huurbasis overnam van Ajax. Eiting begon ijzersterk in de Championship en produceerde in de eerste seizoenshelft meteen drie goals en drie assists. In de tweede helft van die voetbaljaargang liep hij een zware knieblessure op, die hem maandenlang aan de kant hield.