Nicolás Tagliafico heeft de knoop doorgehakt en gaat Ajax definitief verlaten

Donderdag, 21 juli 2022 om 17:41 • Guy Habets • Laatste update: 17:46

Nicolás Tagliafico gaat Ajax verlaten. Volgens De Telegraaf en Fabrizio Romano gaat de Argentijnse linksback naar Olympique Lyon, waar hij voor drie jaar gaat tekenen. Eerder twijfelde Tagliafico nog over zijn toekomst en wist hij niet of de stap naar de club van trainer Peter Bosz wel de juiste zou zijn.

Nu heeft Tagliafico dus duidelijkheid verschaft aan alle partijen: hij gaat een transfer maken. De Telegraaf schrijft dat de Argentijn na lang twijfelen opdracht heeft gegeven aan zijn zaakwaarnemer om de deal rond te maken en Fabrizio Romano schrijft dat hij drie miljoen euro per jaar gaat verdienen bij Lyon. Ajax ontvangt vier miljoen euro voor de linksback, een afgesproken bedrag. De Amsterdammers gaven afgelopen winter de garantie dat Tagliafico voor vier miljoen weg mocht in de zomer nadat een transfer naar Barcelona in januari niet doorging.

Sinds de komst van Owen Wijndal naar Ajax weet Tagliafico dat hij een stapje terug heeft gedaan in de pikorde. Daarnaast zou de onlangs gepresenteerde Calvin Bassey ook op linksback kunnen spelen, waardoor Tagliafico nog minder nodig is in Amsterdam. Bovendien verdient de linkspoot momenteel een vrij riant salaris, waardoor een vertrek voor beide partijen de beste oplossing is. Voor Lyon is de komst van de kleine linkspoot ook zeer gewenst, aangezien hij al tijden als topprioriteit voor de backpositie van l'OL werd gezien.

Hoewel de nummer acht van afgelopen Ligue 1-seizoen ook dacht aan Pervis Estupiñán (Villarreal) en Alex Grimaldo (Benfica), werd er vanwege hun prijskaartje nooit serieuze actie ondernomen. Tagliafico geldt in dat opzicht als koopje. De Argentijn kwam sinds zijn komst naar Amsterdam in januari 2018 tot 167 duels voor Ajax, waarin hij 16 keer scoorde en 22 keer aangever was. Ook kwam de karakteristieke gifkikker tot het noemenswaardige aantal van 38 gele en 3 rode kaarten. Momenteel is Tagliafico mee op trainingskamp met de A-selectie.