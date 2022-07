Sky: Transfervrije Luis Suárez aangeboden bij Borussia Dortmund

Woensdag, 20 juli 2022 om 14:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:48

Luis Suárez is door zijn management aangeboden bij Borussia Dortmund, zo weet Sky Deutschland woensdag te melden. De inmiddels 35-jarige aanvaller uit Uruguay is transfervrij op te halen na zijn recente vertrek bij Atlético Madrid. De leiding van Dortmund zoekt naar versterking voor de spitspositie, nu Sébastien Haller vanwege een tumor in de teelballen voorlopig niet inzetbaar is voor de Duitsers.

Volgens Sky Deutschland is Suárez een serieuze optie voor Dortmund en wordt in de komende dagen bekeken of de komst van de clubloze aanvaller wenselijk is. Het is echter nog niet duidelijk of de bij Atlético vertrokken routinier oren heeft naar een dienstverband in de Bundesliga. Suárez lijkt in ieder geval de nodige opties te hebben op de zomerse transfermarkt. Hij schermt met interesse van talloze clubs, maar heeft de lijst tevens teruggebracht naar drie serieuze opties voor aankomend seizoen.

Volgens Referí, sportrubriek in de Uruguayaanse krant El Observador bevinden zich die in Spanje, Italië én Nederland. Suárez heeft naar verluidt zelf gevraagd om de namen van de clubs nog geheim te houden. Vele clubs probeerden de routinier al te strikken en vele kregen al nul op het rekest. Het Argentijnse River Plate was dicht bij een stunt, maar Suárez liet een overgang afketsen vanwege de uitschakeling in de Copa Libertadores. "De transfer gaat niet door, aangezien ze nu niet meer in de Copa zitten en ik wilde juist graag een Zuid-Amerikaanse beker winnen", liet de goalgetter optekenen door Ovación. Ook het Mexicaanse Cruz Azul en Toluca - dat afgelopen maand nog in de markt was voor Luuk de Jong - kregen een pertinent 'nee' te horen.

Er zijn volgens Referí nog drie serieuze opties die worden overwogen door Suárez. Een daarvan bevindt zich in Spanje, de andere in Italië en Nederland. Journalist Alfredo Pedullà schreef vorige week vrijdag al dat Monza El Pistolero benaderd zou hebben voor een overstap, waarmee een van de gegadigden bekend lijkt. Ook Juventus en Atalanta worden in Italiaanse media echter nog altijd genoemd als potentiële bestemming. Gegeven het riante salaris van Suárez lijkt de kans groot dat de Nederlandse kandidaat zijn voormalige club Ajax betreft, waar hij tussen 2007 en 2011 actief was.

Dortmund nam na het slechte nieuws over Haller al maatregelen. De pas negentienjarige Bradley Fink reisde namelijk af naar het Zwitserse Bad Ragaz voor het trainingskamp aldaar. Daarnaast beschikt trainer Edin Terzic voor de spitspositie over Youssoufa Moukoko en Karim Adeyemi. De coach van Dortmund liet zich dinsdag kort uit over de situatie die is ontstaan na het wegvallen van Haller: "Over de sportieve gevolgen van het wegvallen van Haller hebben we nog niet nagedacht. Maar op één of andere manier zullen we actie moeten ondernemen", zo klonk het in gesprek met het clubkanaal van BVB.