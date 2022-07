Ismael Saibari steelt de show bij PSV met prachtgoals tegen stadgenoot

Dinsdag, 19 juli 2022 • Wessel Antes

PSV heeft dinsdagavond een gemakkelijke 5-0 zege geboekt in de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven. Bij rust stond het elftal van Ruud van Nistelrooij al met drie doelpunten voor. Spanjaard Ismael Saibari was met twee prachtige doelpunten de uitblinker bij PSV. De overige doelpunten werden gemaakt door Yorbe Vertessen, Marco van Ginkel en Jeremy Antonisse. Dankzij deze oefenzege blijft de Lichtstad Bokaal in het Philips Stadion.

Ten opzichte van het verloren oefenduel tegen Villarreal (1-2) afgelopen zaterdag wijzigde trainer Van Nistelrooij zijn ploeg op maar liefst tien posities. Enkel Ibrahim Sangaré bleef staan in de basiself van PSV. Joël Drommel keerde dinsdagavond terug onder de lat, terwijl verder onder anderen Van Ginkel en Vertessen in de basis mochten starten. Nadat Richard Ledezma bij de eerste grote kans van de wedstrijd op keeper Nigel Bertrams stuitte, was het in de twaalfde minuut al wel 1-0. Na een prachtige pass met buitenkant voet van Ledezma wist Vertessen de bal koelbloedig af te ronden.

Vlak voor de drinkpauze volgde een prachtige tweede goal van PSV. Johan Bakayoko dribbelde op dreigende wijze naar binnen toe, wachtte op het juiste moment en gaf een steekpass op de goed inlopende Saibari. Saibari dacht niet lang na en verschalkte Bertrams met een prachtig stiftje. Daarna kreeg PSV een cadeautje. Na een slechte terugspeelbal dacht Vertessen zijn tweede goal te maken, maar de Belgische spits werd net voor de doellijn naar de grond gehaald. Daardoor kon Van Ginkel vanaf de penaltystip nog voor rust de 3-0 tegen de touwen plaatsen.

Drie minuten na rust maakte Saibari veruit de mooiste goal van de avond. Hij ontving de bal aan de linkerkant van het veld, zette een rush in en passeerde de ene na de andere speler van Eindhoven. Uiteindelijk wist hij de bal eigenhandig langs keeper Bertrams te schieten. Na een uur spelen kwamen er acht nieuwe namen in bij PSV, waardoor alleen Drommel en Bakayoko uit de basiself nog overbleven. Armando Obispo was er in de rust al ingekomen voor Dennis Vos. Onder anderen Luuk de Jong, Xavi Simons en Joey Veerman werden met hard gejuich ontvangen in het Philips Stadion. Vlak voor tijd wist Antonisse op gelukkige wijze de eindstand op 5-0 te bepalen, toen zijn voorzet direct in het doel van Eindhoven stuiterde.