Alfred Schreuder: ‘Ik ben thuis geweest bij Mo Ihattaren en zijn moeder’

Dinsdag, 19 juli 2022 om 18:57 • Jeroen van Poppel

Alfred Schreuder kan om veiligheidsredenen niet diep ingaan op de situatie van Mohamed Ihattaren. De trainer van Ajax werd dinsdagavond voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg door Ziggo Sport gevraagd naar de middenvelder, die volgens De Telegraaf vanwege 'intimidatie en bedreigingen' ontbreekt. "Ik kan er niet veel over vertellen", zei Schreuder allereerst.

Toch gaf de coach van Ajax iets prijs. "Er is contact vanuit de club met hem en dat is belangrijk. Na het trainingskamp (in de Lutte, red.) ben ik bij hem thuis geweest. Ik wilde zijn moeder leren kennen, vond ik belangrijk." Schreuder kon wél vrijuit spreken over Kenneth Taylor, die vorige week zijn handtekening zette onder een nieuw contract bij Ajax tot medio 2024. "Ik ben heel blij dat een jongen uit de eigen jeugd voor Ajax heeft gekozen, dat is een super goed teken", aldus de oefenmeester.

Schreuder speelde zelf ook een rol in het behouden van de twintigjarige middenvelder. "Toen het duidelijk werd dat ik trainer van Ajax werd heb ik natuurlijk ook met Kenneth gesproken. Ik heb hem de plannen uitgelegd die Ajax met hem heeft en die ik met hem heb. Ik vind het een hele allround middenvelder, die tweebenig is: je ziet bijna het verschil niet. Hij is dominant aan de bal. Qua agressiviteit kan hij nog wat verbeteren, maar het is gewoon een moderne voetballer."

Schreuder moest deze maand toezien hoe Lisandro Martínez werd weggekocht door Manchester United. "Het is natuurlijk zonde dat een speler van zo'n kaliber verkocht wordt, maar we weten ook dat het bij Ajax hoort. We hopen dat zijn vervanger er snel is." Ajax is volgens Fabrizio Romano rond met Rangers over de komst van Calvin Bassey, die 22 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen zal kosten. "Ik ga niet in op namen, dat moet je ook begrijpen. Maar we zijn zeker bezig om die positie te versterken weer."

Voor Ajax begint het seizoen over anderhalve week met de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Wie Schreuder in het doel zet, is nog onbepaald. Remko Pasveer is op de weg terug van een blessure en strijdt om die plek met Jay Gorter. "Remko heeft afgelopen dagen redelijk mee kunnen trainen, dus dat is goed. Hopelijk dat Remko de lijn door kan trekken, dan kan hij zaterdag eventueel minuten maken. Het is nog vrij open. Remko verdient het ook om minuten te maken. Hij heeft vorig jaar een prima seizoen gehad, totdat hij zijn vinger brak. Die positie is nog open voor mij."