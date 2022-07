De Telegraaf: Ihattaren slachtoffer van ‘bedreigingen en intimidatie’

Zondag, 17 juli 2022 om 22:29 • Wessel Antes • Laatste update: 22:55

Mohamed Ihattaren heeft last van ‘bedreigingen en intimidatie’, zo meldt De Telegraaf zondagavond. Volgens de krant is dat de reden dat Ihattaren momenteel afwezig is bij Ajax. Zondagmiddag werd al bekend dat Ihattaren niet met de Amsterdammers mee gaat op trainingskamp naar Oostenrijk.

Ajax zelf bestempelde Ihattaren als ‘niet fit’, maar met dit nieuwe verhaal lijkt er meer te spelen rondom de middenvelder. De krant meldt verder dat de intimidatie en bedreigingen niet vanuit de hoek van supporters komt. Het is nog onduidelijk uit welke hoek het wel komt. Alfred Schreuder ging deze week op bezoek bij Ihattaren om met hem te praten. De club probeert zo snel mogelijk met oplossingen te komen voor de linkspoot. Bronnen rondom de club benadrukken dat zijn afwezigheid niets te maken heeft met een gebrek aan discipline of motivatie.

Een nieuwe klap voor de twintigjarige Ihattaren, die begin deze maand via de officiële kanalen van Ajax nog vertelde dat hij zich eindelijk weer voetballer voelt. "Ik kom van ver. Ik was een tijdje bezig met niets. Ik heb een tijd gehad dat ik fit moest worden, voordat ik aan teamtraining mocht denken. Op dit moment ben ik weer voetballer Mo. Het heeft een tijd geduurd, maar ik ben blij dat ik er weer ben. Mentaal was het zwaarder dan fysiek. In het begin lijkt het soms onmogelijk, maar op een gegeven moment kom je dichter bij je doel, dan is het het mooist wat er is. Ik had zelf niet verwacht dat ik mentaal zo sterk was."

Ihattaren maakte tijdens de eerste twee wedstrijden van de voorbereiding tegen SV Meppen (3-0 winst) en SC Paderborn 07 (2-5 verlies, Ihattaren maakte beide Amsterdamse goals) een prima indruk, maar behoorde de afgelopen twee duels niet tot de selectie van Schreuder. Nu komt er steeds meer nieuws naar buiten over zijn afwezigheid. De hoofdtrainer van Ajax nam het eerder al op voor de middenvelder. ''Uiteindelijk weet hij het zelf het beste en wat iedereen daarvan vindt is niet belangrijk. Deze jongen weet zelf denk ik het beste wat er gebeurd is, veel beter dan wij. Dus daar hoeven we het ook niet over te hebben, we moeten hem beoordelen als voetballer. Ajax heeft vorig jaar een heel goede speler gehaald en we gaan ervan uit dat hij het gaat redden'', aldus Schreuder tijdens een persmoment in De Lutte.