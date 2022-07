Karlsson zet zinnen op uittocht bij AZ met nieuwe vertrekwens

Donderdag, 14 juli 2022 om 13:24 • Wessel Antes

Het lijkt er niet op dat Jesper Karlsson aankomend seizoen nog voor AZ speelt. Hoewel de Zweed nog tot medio 2026 onder contract staat in Alkmaar, wil hij graag een stap hogerop zetten. In een interview met het Zweedse Borås Tidning spreekt de 23-jarige vleugelspeler die wens hardop uit.

"Ik voel me goed bij AZ, maar mijn ambities reiken verder", aldus Karlsson. "Het zijn twee goede jaren geweest, echt. Ik heb veel gespeeld en een bijdrage geleverd, maar ik wil de volgende stap zetten en mezelf op een hoger niveau uitdagen. De mensen om mij heen en AZ weten wat ik wil. Op dit moment richt ik me alleen op beter worden." Naar verluidt is er veel belangstelling vanuit het buitenland voor Karlsson. Napoli en OGC Nice zouden interesse hebben.

Karlsson werd in september 2020 voor 2,6 miljoen euro overgenomen van het Zweedse Elfsborg. De vraagprijs van AZ zou nu rond de veertien miljoen euro liggen. Sinds zijn komst naar Alkmaar speelde Karlsson 86 wedstrijden voor AZ, waarin hij 33 keer scoorde en 24 assists gaf. Met name in het afgelopen seizoen groeide hij uit tot de absolute sterspeler van AZ.

Vorige maand trok AZ alvast een nieuwe Zweed aan als mogelijke opvolger van Karlsson. Mayckel Lahdo kwam voor zeshonderdduizend euro over van Hammarby. In het afgelopen seizoen speelde Lahdo tien wedstrijden voor de Zweedse club, waarin hij een keer scoorde. Technisch directeur Max Huiberts verwacht veel van de buitenspeler. “Wij denken dat hij zich dusdanig vlot gaat ontwikkelen dat hij bij AZ snel zijn wedstrijden kan gaan spelen. Hij moet de concurrentie gaan opvoeren op die positie en daar loopt hij niet voor weg."