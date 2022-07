Sydney van Hooijdonk is dicht bij tijdelijke terugkeer in de Eredivisie

Dinsdag, 12 juli 2022 om 22:13 • Mart van Mourik

Sydney van Hooijdonk lijkt een stap dichter bij een terugkeer naar sc Heerenveen. Dinsdagavond meldt de Leeuwarder Courant dat Bologna mee wil werken aan een huurdeal, terwijl de spits ook zelf graag terugkeert naar de club waar hij afgelopen seizoen al op huurbasis speelde.

Volgens de berichtgeving hebben de Friezen reeds een financieel voorstel neergelegd bij Bologna. Technisch manager Ferry de Haan is al enkele weken in gesprek met de Italianen, die de boot in eerste instantie af leken te houden. Van Hooijdonk was tot afgelopen weekend tenslotte een van de weinig spitsen die trainer Sinisa Mihajlovic tot zijn beschikking had. Inmiddels zijn alle internationals teruggekeerd bij de selectie en kunnen i Rossoblù met de voltallige groep beginnen aan de voorbereiding.

Afgelopen weekend was Bologna in het eerste oefenduel ter voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang met 8-0 te sterk voor Settaurense. Een belangrijke rol was weggelegd voor Van Hooijdonk, die nog voor het verstrijken van de zesde speelminuut tweemaal had gescoord. Dankzij een schot met rechts en een alerte reactie na een carambole voor het vijandige doel maakte de 22-jarige aanvaller de doelpunten.

Van Hooijdonk, die nog tot medio 2025 vastligt in Bologna, heeft zelf zeker oren naar een nieuwe huurperiode bij Heerenveen. De spits moet komend seizoen de aanvalspartner worden van Amin Sarr, terwijl hij vanaf de flanken bediend kan worden door aanwinsten Mats Köhlert en Alex Timossi. Van Hooijdonk speelde afgelopen voetbaljaargang dertien Eredivisie-duels in het Friese shirt en kwam zesmaal tot scoren.