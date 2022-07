Lamprou niet met PEC maar met concurrent de Keuken Kampioen Divisie in

Dinsdag, 12 juli 2022 om 14:08 • Wessel Antes • Laatste update: 14:17

Kostas Lamprou gaat de overstap maken naar Willem II. Dat bevestigen zowel PEC Zwolle als Willem II dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De clubs hebben elkaar gevonden met een principeakkoord over de Griek, die nog tot medio 2023 vastligt in Zwolle. Wanneer Lamprou de medische keuring doorstaat, gaat hij niet met PEC maar met Willem II de Keuken Kampioen Divisie in.

Lamprou wordt de negende versterking voor Willem II deze transferzomer. De Tilburgers hopen met ervaren Eredivisie-krachten als Lucas Woudenberg en Lamprou direct weer terug te promoveren naar het hoogste niveau. De dertigjarige Lamprou was tussen 2014 en 2017 al actief voor Willem II. In 110 officiële wedstrijden hield hij 26 keer de nul.

De sluitpost was tijdens zijn eerste periode erg populair in Tilburg en dwong een transfer naar Ajax af. In Amsterdam werd hij reservekeeper. Nu zal Lamprou de concurrentiestrijd aangaan met Joshua Smits, die overkwam van FK Bodø/Glimt. Momenteel is Connor van den Berg de derde keeper bij Willem II, maar technisch directeur Teun Jacobs liet al doorschemeren dat de 21-jarige keeper eventueel verhuurd mag worden.

PEC heeft na het aanstaande vertrek van Lamprou nog twee keepers over in de selectie. Mike Hauptmeijer en Jasper Schendelaar zullen de strijd aangaan voor een plek in het basiselftal van hoofdtrainer Dick Schreuder. Wel lijkt het erop dat de Zwolse club de transfermarkt gaat betreden voor een extra keeper. Schendelaar hield in de oefenwedstrijd tegen FC Emmen (0-0 gelijkspel) afgelopen vrijdag de nul. Hauptmeijer moest twee keer vissen in het oefenduel tegen Katwijk (2-1 verlies) eerder die week.