Blind: ‘Klaassen en ik zagen hem op vakantie en hebben op hem ingepraat’

Zaterdag, 9 juli 2022 om 16:25 • Jeroen van Poppel

Daley Blind is erg blij met de komst van Steven Bergwijn naar Ajax. De 32-jarige verdediger droeg de afgelopen tijd zijn steentje bij aan de toptransfer door op de van Tottenham Hotspur overgekomen aanvaller in te praten, zo onthult Blind kort na de oefenwedstrijd tegen Lokomotiva Zagreb (3-0 winst). "Davy (Klaassen, red.) en ik kwamen hem tegen op vakantie, en dan zeg je weleens wat", aldus Blind tegenover Ziggo Sport.

De linksback annex centrumverdediger kent Bergwijn uiteraard ook van het Nederlands elftal. "Ik weet niet of je mij moet bedanken voor de transfer, maar we hebben hem een beetje gepusht waar het kon", zegt Blind. "Bijvoorbeeld bij het Nederlands elftal heb ik een beetje op hem ingepraat. Davy (Klaassen, red.) en ik kwamen hem tegen op vakantie, en dan zeg je weleens wat. Je probeert hem een beetje te beïnvloeden, maar... wie weet heeft het geholpen."

?? 'We hebben Steven Bergwijn een beetje gepusht en op hem ingepraat bij Oranje.'



De situatie deed Blind denken aan die van een jaar geleden met Steven Berghuis, op wie hij eveneens inpraatte bij Oranje. "Jazeker, dat deed hem goed toentertijd, zei hij, dus wie weet, misschien heeft het Bergwijn ook goed gedaan", glimlacht Blind. "Ik weet zeker dat hij zich snel thuis zal voelen." Blind sloot op eigen verzoek twee dagen eerder aan bij de spelersgroep van Ajax, om zo zaterdag al 45 minuten te kunnen spelen tegen Lokomotiva.

"Ik was wat eerder terug van vakantie en zat thuis. Om nou voor mezelf te gaan trainen, dan sluit ik liever aan bij de groep", vertelt Blind bij Ziggo Sport. "Omdat ik wat ouder word, moet ik misschien juist wel eerder beginnen, om de spieren wat los te krijgen", knipoogt hij. Het is altijd leuk om na de vakantie iedereen weer te zien. Een nieuwe trainer, een frisse wind die er waaitm dus ik heb er zin in. De uitslag doet er niet echt toe, maar het is altijd goed om minuten te maken als team, en ook voor jezelf om minuten in de benen te krijgen."

Alfred Schreuder sprak nog niet zoveel met Blind. "We hebben één keer gebeld vlak na zijn aanstelling. Daarna heb ik hem niet meer gesproken, dus dat zal deze week volgen. Wat er anders is? Dat is nog wat vroeg om te zeggen. We hebben pas enkele dagen de volledige selectie bij elkaar. We kennen elkaar al van het seizoen als assistent van Ten Hag, dus zoveel nieuws is er voor mij niet."