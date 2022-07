‘Concrete belangstelling voor Ajax-middenvelder Mohammed Kudus’

Vrijdag, 8 juli 2022 om 13:27 • Wessel Antes • Laatste update: 13:37

OGC Nice is zeer geinteresseerd in Mohammed Kudus van Ajax. Kudus staat in Amsterdam nog onder contract tot medio 2025. L'Équipe meldt dat de Franse club meerdere miljoenen over heeft voor de Ghanese middenvelder. Kudus kwam tot dusver nog niet uit de verf bij Ajax.

Kudus werd in de zomer van 2020 voor negen miljoen gekocht van het Deense Nordsjaelland. Tot nu toe speelde de 21-jarige middenvelder 42 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax waarin hij 5 keer scoorde en 4 assists gaf. Daarnaast speelde Kudus vijf duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie waarin hij vijf doelpunten maakte. Na een veelbelovende start kreeg de Ghanees te maken met heel wat blessureleed.

Ajax kan ervoor kiezen om Kudus vroegtijdig te slijten aan Nice en een deel van de in 2020 betaalde transfersom terug te verdienen. Toch heeft men in Amsterdam gedurende het afgelopen seizoen hoop gehouden dat de middenvelder zijn vorm weet terug te vinden. Bij het nationale team van Ghana laat Kudus iedere wedstrijd zien veel potentie te hebben. Kudus speelde zestien interlands waarin hij vijf keer trefzeker was.

Bij Nice kan Kudus ploeggenoot worden van meerdere Nederlanders. Calvin Stengs, Justin Kluivert en Pablo Rosario staan onder contract bij de Zuid-Franse club. Nice eindigde in het afgelopen seizoen op de vijfde plek in Frankrijk. Trainer Christophe Galtier is inmiddels wel vertrokken naar landskampioen Paris Saint-Germain. De Zwitser Lucien Favre heeft het stokje als hoofdtrainer overgenomen van de Fransman.