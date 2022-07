Martínez gaat ‘met zijn vuist op tafel slaan’ als Ajax voet bij stuk houdt

Donderdag, 7 juli 2022 om 12:13 • Guy Habets

Lisandro Martínez verwacht dat Ajax medewerking zal verlenen aan een transfer naar de Premier League, zo schrijft De Telegraaf. De Argentijnse verdediger heeft zijn club verzocht om mee te denken en zal volgens de ochtendkrant 'met de vuist op tafel slaan' als aanbiedingen rond de vijftig miljoen euro worden afgewezen.

Arsenal en Manchester United hebben serieuze interesse in de diensten van Martínez en meldden zich al met respectievelijk 40 en 45 miljoen euro in Amsterdam. Ajax verkocht beide Engelse grootmachten echter een 'nee' en dat zit Martínez niet helemaal lekker. De Argentijn heeft aangedrongen op medewerking aan een transfer naar de Premier League omdat hij dat als de perfecte volgende stap in zijn loopbaan ziet. Zijn hoop is dan ook dat Ajax spoedig een 'realistisch bedrag' gaat vragen.

Het zou dan gaan om transfersommen die richting de vijftig miljoen euro gaan. Als Ajax die ook zou afwijzen, is de verwachting dat Martínez 'met de vuist op tafel gaat slaan'. Hij wil heel graag herenigd worden met Erik ten Hag op Old Trafford en de oefenmeester, die afgelopen zomer de deur achter zich dichttrok in Amsterdam en voor de uitdaging bij the Mancunians koos, dringt er bij United zelf ook op aan om de Argentijn binnen te halen. De verwachting is dan ook dat een overstap uiteindelijk wel vorm zal krijgen.

Martínez kwam in de zomer van 2019 naar Ajax en werd toen voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Defensa y Justicia. De Amsterdammers zouden dus een veelvoud van dat bedrag terug kunnen verdienen op de verdediger die in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten voor Ajax kwam. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff Arena zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië.