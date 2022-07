Veerman ziet ‘aardige beer' bij PSV lopen: ‘Verwacht ik zeker wat van’

Donderdag, 7 juli 2022 om 07:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:13

Joey Veerman is meer dan tevreden over het transferbeleid van PSV. De Eindhovense club haalde in deze transferperiode onder meer Luuk de Jong, Xavi Simons en Walter Benítez naar het Philips Stadion. Veerman is nu al behoorlijk onder de indruk van Benítez en verwacht dan ook het nodige van de Argentijnse doelman. De middenvelder praat daarnaast ook over zijn eigen rol in het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij.

"Er staat een aardige beer in het doel, daar verwacht ik zeker wat van", laat Veerman tijdens het Duitse trainingskamp van PSV optekenen door Voetbal International. "Over de anderen kan ik nog niet zoveel zeggen, maar dat het niveau toeneemt lijkt me duidelijk. Met Luuk de Jong bijvoorbeeld. Als middenvelder is het lekker dat je kunt combineren met een spits die groot en sterk is. Hij kan een bal vast houden en komt altijd voor de goal, dat is voor ons een pluspunt", aldus de controleur, die ook zijn eigen bijdrage aan PSV onder de loep neemt.

Van Nistelrooij lijkt voor een controlerende middenvelder te kiezen, waar zijn voorganger Roger Schmidt steevast koos voor een middenveld met twee controleurs. Voor Veerman wacht dus een aardige concurrentiestrijd. "Het is niet nieuw voor me, ik heb eigenlijk altijd linkshalf gespeeld en dat verwacht ik nu ook weer", benadrukt de winteraankoop. "Ik sta er nu ook al tweeënhalve week. Dat er concurrentie is, is niet slecht, dat is overal zo. Met Til, Xavi, Van Ginkel en ik heb je vier spelers voor twee posities en Ledezma is ook een goede speler. Marco heeft ook op zes gespeeld, maar ik denk dat hij liever iets verder naar voren voetbalt. Met Sangaré en Guti hebben we dan nog twee echte zessen voor één positie."

Veerman is tevreden over zijn eerste maanden bij PSV en die lijn wil hij doortrekken naar het nieuwe seizoen in de Eredivisie. "Ik heb geen getallen in mijn hoofd, maar tegen de tien doelpunten moet wel lukken, denk ik. En vorig seizoen zat ik in de wedstrijden bij Heerenveen en PSV op elf assists. Dat kunnen er, zeker als Gakpo blijft, meer worden." Veerman hoopt dat Gakpo aan PSV verbonden blijft, maar gunt hem aan de andere kant ook een mooie stap. "Nu met Luuk en Guus moet het ook goedkomen hoor."