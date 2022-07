Matthijs de Ligt ‘moet Van Dijk-rol gaan vervullen’ bij Bayern

Woensdag, 6 juli 2022 om 13:06 • Guy Habets

Lothar Matthäus hoopt dat Matthijs de Ligt spoedig bij Bayern München tekent. Het clubicoon van der Rekordmeister zegt tegen BILD dat de club uit Beieren een type als De Ligt mist in de defensie en dat ze de Nederlander van Juventus dus ook goed zouden kunnen gebruiken.

De Ligt zou volgens meerdere Duitse media dicht bij een transfer naar Bayern zijn en Matthäus, die nog altijd veel invloed heeft binnen de club uit München, steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag heeft dat de deal rond komt. "Hij is een type-Virgil van Dijk en kan leiding gaan geven aan de verdediging van Bayern", voorspelt de voormalig middenvelder. "Hij is één van de beste centrale verdedigers van Europa en is ook pas 22 jaar. Daar kan Bayern nog wel even mee vooruit. Als het door zou gaan, is het een supertransfer voor Bayern."

De toekomst van de Oranje-international is nog allerminst zeker. Juventus staat open voor een verkoop van De Ligt, maar vraagt wel een bedrag van zo'n tachtig miljoen euro voor de mandekker. Daarmee zou de club geen verlies lijden, aangezien het in 2019 eenzelfde bedrag naar Ajax overmaakte voor de diensten van De Ligt. Het is nog onduidelijk of Bayern aan de vraagprijs wil voldoen, of dat het op onderhandelingen uit zal draaien. Daarnaast is Chelsea ook geïnteresseerd in de diensten van de voormalig Ajacied.

De Ligt zelf zou echter liever naar Bayern verkassen. De regerend Duits landskampioen wilde de mandekker in 2019 al naar de Allianz Arena halen, maar De Ligt had destijds de voorkeur voor een overstap naar Juventus. Het feit dat de club al die tijd contact is blijven houden getuigt naar verluidt van de welwillendheid waar de stopper naar zoekt. Bovendien zijn zijn maatjes Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch - die hij kent van zijn tijd bij Ajax - een belangrijke factor.