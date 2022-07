‘Salariskwestie’ De Jong lekt uit: Marca illustreert reden tot verkoop

Dinsdag, 5 juli 2022 om 17:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:26

De details van het contract van Frenkie de Jong bij Barcelona zijn dinsdag naar buiten gebracht door Marca. De doorgaans goed geïnformeerde krant publiceert de cijfers die verklaren waarom de 25-jarige middenvelder waarschijnlijk wordt verkocht. Zaterdag zei voorzitter Joan Laporta nog ‘er alles aan te doen’ om De Jong te behouden, maar sprak hij tevens over ‘een salariskwestie’ die eerst dient te worden opgelost.

Die kwestie ging volgens transferexpert Fabrizio Romano om een reductie van het vastgelegde salaris van de Nederlander. Zo tweette hij dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat De Jong op die voorwaarde bij de club blijft, ondanks dat de speler zelf het liefst trouw zweert aan Barcelona. Marca kent nu het fijne van de ‘salariskwestie’ en illustreert met harde cijfers waarom de Nederlander onhoudbaar lijkt voor de Catalaanse topclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barça wil Frenkie de Jong behouden en kan duo eindelijk transfervrij inlijven

Voorzitter Joan Laporta hoopt dat de middenvelder voor de club behouden blijft. Lees artikel

De Jong ontvangt volgens de Spaanse kwaliteitskrant 88,58 miljoen euro aan salaris en loyaliteitsbonussen in de komende vier seizoenen. Daar komt per seizoen nog twee miljoen euro bij wanneer de middenvelder steeds zestig procent van Barcelona’s wedstrijden speelt en nog eens tot 3,2 miljoen per jaargang wanneer er prijzen worden gewonnen of een Champions League-finale wordt bereikt.

Dat de frivole dribbelaar de komende jaren een vast salaris opstrijkt van liefst achttien miljoen euro, in plaats van de veertien miljoen uit zijn oorspronkelijke contract, heeft verschillende redenen. Door de coronapandemie, die plaatsvond in het seizoen dat De Jong arriveerde, betaalde Barcelona hem nog nooit volledig uit: 12,32 miljoen in zijn eerste jaar, slechts drie miljoen in jaar twee en negen miljoen over de afgelopen jaargang. Al dat gemiste geld wil de club nu verdelen over zijn resterende contract, dat hij om die reden verlengde van 2024 tot medio 2026. Daarnaast is voor de komende twee seizoenen een loyaliteitsbonus afgesproken van respectievelijk 2,88 en 9,7 miljoen, mocht de middenvelder blijven.

Marca weet dat de Barça-directie een nieuwe salarisschaal wil vaststellen, die De Jong ver overstijgt. Ondertussen versterkte de club zich met Andreas Christensen en Franck Kessié en hoopt het deze zomer Robert Lewandowski nog in te lijven. Ondanks dat Laporta dus aangaf De Jong het liefst te willen behouden, lijkt dit gezien de ambities en het kostenplaatje van de club onrealistisch, zonder dat de Nederlander ongewenste offers moet doen. Manchester United is naar verluidt bereid om 65 miljoen te betalen voor De Jong, met nog 20 miljoen aan bonussen. Daarmee zouden de Catalanen de 86 miljoen dat het in 2019 aan Ajax overmaakte in ieder geval nog terug kunnen verdienen.