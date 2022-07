Barça wil Frenkie de Jong behouden en kan duo eindelijk transfervrij inlijven

Zaterdag, 2 juli 2022 om 22:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:31

Barcelona gaat er alles aan doen om Frenkie de Jong te behouden, zo vertelt voorzitter Joan Laporta in een interview met Cadena Cope. De 25-jarige middenvelder wordt hevig gelinkt aan een transfer naar Manchester United, maar kan tegen een lager salaris in Catalonië blijven.

“Frenkie de Jong is een speler van Barça, een van de beste middenvelders ter wereld. Hij is een speler met buitengewone kwaliteiten”, zo luiden de lovende woorden van Laporta. “Er zijn meerdere clubs die hem willen hebben, niet alleen Manchester United, maar wij zijn niet van plan om hem te verkopen en hij wil zelf ook blijven. Er is echter wel een salariskwestie. Daar moet iets aan veranderen.”

Ook een langer verblijf van Ousmane Dembélé wordt nog niet door Laporta uitgesloten. De aanvaller is momenteel transfervrij, nadat er na maandenlange contractonderhandelingen uiteindelijk geen witte rook kwam. Het is een financiële kwestie en twee partijen moeten het eens worden. We zijn op dit moment rustig, we onderhouden een goede relatie met de speler en met zijn zaakwaarnemers. Als zij de voorwaarden accepteren die wij hebben voorgesteld, kan Dembélé hier blijven spelen.”

Laporta bevestig in het interview ook de transfervrije komst van Andreas Christensen en Franck Kessié. Dat het duo een transfer naar Barcelona zou maken, was een publiek geheim. Door de financiële regelgeving van LaLiga kon Barca de komst van het tweetal niet eerder bekendmaken. Kessié komt transfervrij over van AC Milan, terwijl Christensen gratis overkomt van Chelsea.