Marc Overmars meldt zich om Feyenoord in de wielen te rijden

Vrijdag, 1 juli 2022 om 21:05 • Laatste update: 21:46

Guus Til kan zijn loopbaan vervolgen bij Royal Antwerp. Met dat nieuws komt De Telegraaf vrijdagavond. Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van de ambitieuze Belgische club, hoopt de aanvallende middenvelder uit handen te houden van Feyenoord. De Rotterdammers willen Til graag nogmaals in De Kuip zien schitteren.

Overmars haalde Mark van Bommel al als trainer binnen en bracht spits Vincent Janssen ook naar De Bosuil. De voormalig Ajax-directeur wil de Nederlandse enclave nu vergroten met Til, die volgens De Telegraaf 'de gedroomde versterking voor de as' van Antwerp is. Til was zelfs al op bezoek in Antwerpen om de faciliteiten van de club en het centrum van de stad te bekijken en naar verluidt was hij zeer gecharmeerd van wat hij zag, maar dat betekent niet dat er al een akkoord is tussen de speler en de club.

Dat klinkt Feyenoord in ieder geval als muziek in de oren, want de Stadionclub en trainer Arne Slot hopen dat Til volgend seizoen opnieuw in Zuid te bewonderen is. Afgelopen jaar werd hij gehuurd van Spartak Moskou en maakte hij 21 goals in 49 officiële wedstrijden, waardoor Slot enorm voorstander is van een nieuwe poging om Til vast te leggen. Door de verlengde FIFA-regels, die zeggen dat spelers van een Russische of Oekraïense club vrij zijn om elders voor een jaar te tekenen, kan de aanvallende middenvelder zelf een keuze maken.

Naast Antwerp en Feyenoord hebben ook een aantal buitenlandse clubs interesse in Til. Overmars denkt echter kans te hebben op het vastleggen van de 24-jarige Noord-Hollander omdat Antwerp merkt dat ze er goed op staan in Nederland. Dat zou te maken hebben met de komst van de diverse Nederlanders en door eigenaar Paul Gheysens, die financieel het nodige te bieden heeft aan nieuwe werknemers.

Til brak door bij AZ, waar hij na drie seizoenen in het eerste elftal voor een miljoenenbedrag naar Spartak Moskou verkaste. In Rusland kon de nummer tien echter maar moeilijk aarden en dus besloot Spartak om hem in het seizoen 2020/2021 aan Freiburg te verhuren. Nadat het Duitse avontuur ook geen succes werd voor Til, bood een verhuur aan Feyenoord uitkomst. In Rotterdam-Zuid zette hij zich op de kaart door voornamelijk in de Conference League vaak te scoren.