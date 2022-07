Lyon-directeur komt met stevige teksten na mislukken Malacia-deal

Vrijdag, 1 juli 2022 om 13:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:49

Dat Olympique Lyon er niet in slaagt om Tyrell Malacia binnen te halen, lijkt slecht te vallen bij de Franse club. Algemeen directeur Vincent Ponsot liet vrijdagochtend bij de presentatie van Corentin Tolisso duidelijk merken niet blij te zijn met de hele gang van zaken rondom de linksback van Feyenoord. Malacia leek in eerste instantie op weg naar Lyon, maar Manchester United heeft nu de beste papieren om de Oranje-international over te nemen.

"Als we niet over de middelen beschikken om aankopen te doen, kunnen we in het algemeen geen spelers van dit niveau binnenhalen. Of ze nou van Lyon houden of niet. Het is dus zeker geen geldkwestie", zo benadrukt Ponsot. "Laat ik aan de andere kant heel duidelijk zijn: dit instituut is altijd sterker dan welke speler ook. We krijgen soms verzoeken, zo zit de voetballerij nou eenmaal in elkaar, die we niet accepteren. Dat zorgt er soms voor dat transfers in het water vallen, Maar we zoeken nog steeds een linksback en zullen dan ook een goede linksback vinden", zo verzekert de Lyon-bestuurder.

Ponsot betrekt daarna Lyon-president Jean-Michel Aulas in zijn opmerkelijke verhaal over de onderhandelingen met het kamp-Malacia. "Ik denk dat de voorzitter blij is dat hij 's nachts rustig kan slapen en niet van zijn bed wordt gelicht in de vroege ochtend. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor mij", aldus Ponsot, die benadrukt dat hij niet alles hardop kan zeggen. "De hele kwestie had eigenlijk dinsdag al afgerond moeten zijn (de overgang van Malacia naar Manchester United, red.). Maar het is nog steeds niet rond, dus zeg het maar." Lyon is sowieso niet meer in de markt voor de linksback. "Hij heeft daar nog niet getekend, maar wij hebben geen interesse meer. De oprechtheid van de club is namelijk belangrijker. We zijn er trots op dat we voor zo'n club mogen werken."

Lange tijd leek Malacia naar het Lyon van trainer Peter Bosz te verkassen, tot the Red Devils daar een stokje voor staken. Naar verluidt ligt er een akkoord tussen Feyenoord en Manchester United op tafel over een transfersom die vijftien miljoen euro bedraagt (exclusief twee miljoen euro aan bonussen en doorverkooppercentage). Lyon was ook bereid om vijftien miljoen euro over te maken naar Rotterdam-Zuid, maar tot tweemaal toe werd een bod vanuit Frankrijk afgewezen door de Feyenoord-leiding.

Fijn dat de waarheid altijd boven komt???? https://t.co/bhsdeF0k7k — Guido Albers (@galbers9) July 1, 2022

De naderende overgang van Malacia naar Manchester United heeft wel enige vertraging opgelopen. Volgens het doorgaans zeer betrouwbare The Athletic is zijn huidige zaakwaarnemer Ali Dursun niet bevoegd om de zaken van de 22-jarige back te begeleiden. Daarom heeft Malacia in plaats van Dursun zijn vader aangewezen om de overstap van Feyenoord tot een goed einde te brengen. Diezelfde Dursun vertegenwoordigt ook Frenkie de Jong, wat eenzelfde soort probleem kan voorspellen bij de onderhandelingen over zíjn transfer.

Overigens laat zaakwaarnemer Guido Albers vrijdag ook van zich horen, al reageert de belangenbehartiger niet rechtstreeks op de stevige teksten van Ponsot. 1908.nl meldt dat 'een voetbaladvocaat met de juiste kennis van zaken is ingezet om de deal van Tyrell Malacia naar Manchester United in goede banen te leiden', waarop Albers kort reageert: "Fijn dat de waarheid altijd boven komt."