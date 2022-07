Transfer Malacia loopt complicaties op; zelfde scenario loert voor Frenkie

Vrijdag, 1 juli 2022 om 12:31 • Tom Rofekamp

De overgang van Tyrell Malacia naar Manchester United heeft enige vertraging opgelopen. Volgens het doorgaans zeer betrouwbare The Athletic is zijn huidige zaakwaarnemer Ali Dursun niet bevoegd om de zaken van de 22-jarige back te begeleiden. Daarom heeft Malacia in plaats van Dursun zijn vader aangewezen om de overstap van Feyenoord tot een goed einde te brengen. Diezelfde Dursun vertegenwoordigt ook Frenkie de Jong, wat eenzelfde soort probleem kan voorspellen bij de onderhandelingen over zíjn transfer.

Naar verluidt ligt er een akkoord tussen Feyenoord en Manchester United op tafel over een transfersom die vijftien miljoen euro bedraagt (exclusief twee miljoen euro aan bonussen en doorverkooppercentage). Malacia moet het alleen nog persoonlijk eens worden met de Engelse grootmacht. Dat zal gebeuren onder begeleiding van zijn vader, daar Dursun klaarblijkelijk niet bevoegd is.

Diezelfde Dursun begeleidt ook De Jong. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn Barcelona en Manchester United het in het kader van zijn overstap al eens over het bedrag dat daarmee gemoeid is. United zal een vast bedrag 65 miljoen euro betalen voor de diensten van de middenvelder, exclusief 20 miljoen euro aan bonussen. The Guardian voegde daar deze week aan toe dat De Jong zelf óók openstaat voor een hereniging met voormalig trainer Erik ten Hag. Volgens The Athletic ligt het nog in het ongewisse of hetzelfde probleem als bij Malacia zich ook bij De Jongs verhuizing zal voordoen.

Malacia gaat naar alle waarschijnlijkheid de allereerste aanwinst van Ten Hag worden. Lange tijd leek de jongeling naar het Olympique Lyon van Peter Bosz te verkassen, tot the Red Devils daar een stokje voor staken. Malacia speelde afgelopen seizoen 49 officiële wedstrijden voor Feyenoord en is met 135 in totaal inmiddels een ervaren kracht te noemen bij de Rotterdammers. De felle linkervleugelverdediger is daarnaast een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal, al heeft hij daar doorgaans Daley Blind nog voor zich. Het heeft er alle schijn van dat Feyenoord Ian Maatsen (Chelsea) gaat aantrekken als vervanger.