Geschiedenis lijkt zich te herhalen bij Ajax voor twee uitglijders van Overmars

Zondag, 26 juni 2022 om 21:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:06

Lisandro Magallán en Kik Pierie hoeven er ook komend seizoen niet op te rekenen dat ze een rol van betekenis gaan spelen bij Ajax. Journalist en clubwatcher van de Amsterdammers Freek Jansen vertelt in een video-item van Voetbal International dat het duo deze zomer ofwel verhuurd ofwel verkocht gaat worden. Magallán liet onlangs nog weten waar zijn voorkeur naar uitgaat: het uitdienen van zijn contract in Amsterdam.

Magallán en Pierie werden afgelopen seizoen verhuurd aan respectievelijk Anderlecht en FC Twente, maar lijken ook onder nieuwe trainer Alfred Schreuder geen aanspraak te gaan maken op speelminuten. Eerstgenoemde - die zelfs al drie jaar achtereen verhuurd wordt - sprak onlangs echter zijn intentie uit om te blijven. "“Ik wil nog minimaal een jaar in Europa blijven en mijn contract met Ajax nakomen", zei de stopper tegenover het Argentijnse TN. Jansen geeft Magallán echter weinig kans op speeltijd.

"Ik denk dat het met zijn ervaring niet verkeerd is dat hij er nu bij is", zegt Jansen, "maar het is duidelijk dat zijn toekomst niet bij Ajax ligt." Ook de vooruitzichten voor Pierie lijken niet gunstig volgens de journalist. De centrumverdediger annex linksback bracht na een succesvol eerste seizoen nóg een jaar op huurbasis door bij Twente, maar kwam de voorbije jaargang slechts drie duels in actie vanwege blessureleed. "Het zal voor hem zaak zijn om nu fit te worden en te blijven. Dan is het bij hem gewoon even afwachten, maar dan zal het denk ik ook richting verhuren of verkopen gaan", aldus Jansen.

Magallán werd begin 2019 met veel bombarie binnengehaald bij Ajax. Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars besloot negen miljoen euro neer te tellen voor de Argentijn. Magallán wist de verwachtingen echter nooit waar te maken in Amsterdam en werd na slechts één duel in de basis (6-2 verlies tegen Feyenoord) al naar de bank verwezen, om zich vervolgens nooit meer in de basis te vechten. Voor Pierie telde Overmars vijf miljoen euro neer na twee beloftevolle seizoenen bij sc Heerenveen. De 21-jarige jeugdinternational kreeg tijd om te rijpen bij Jong Ajax, maar wist volgens de beleidsbepalers het niveau van het eerste elftal nooit aan te tikken. Pierie moet zijn debuut voor Ajax 1 nog maken.