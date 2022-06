Newcastle United is los: Pope tekent tot 2026 en focus op Malacia

Donderdag, 23 juni 2022 om 20:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:43

Nick Pope is de tweede zomeraanwinst van Newcastle United, zo maakt de ambitieuze Engelse club donderdag wereldkundig. De van het uit de Premier League gedegradeerde Burnley afkomstige doelman tekent een vierjarig contract bij the Magpies, met de optie op nog een seizoen extra. Over de transfersom worden geen mededelingen gedaan. Pope is na Matt Targett de tweede aanwinst van Newcastle voor komend seizoen. Daarnaast is de club van manager Eddie Howe in de markt voor Tyrell Malacia, zo onthult De Telegraaf donderdag.

"Ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan", jubelt de dolgelukkige Pope op het clubkanaal van Newcastle. "Het duurde enkele weken voordat de transfer helemaal kon worden afgerond, maar uiteindelijk zijn alle details rondom het contract toch snel geregeld. Ik vind het geweldig hier te mogen zijn en wil zo snel mogelijk aan het werk", aldus de aanwinst van Newcastle, die complimenten krijgt van Howe. "Nick is een exceptionele doelman in de Premier League en voor het nationale elftal van Engeland. Ik ben er dus heel blij mee dat hij de concurrentie voor een heel belangrijke positie vergroot."

?? #NUFC are delighted to announce the signing of Nick Pope from Burnley on a four-year deal! ???? — Newcastle United FC (@NUFC) June 23, 2022

Volgens De Telegraaf is Newcastle ook geïnteresseerd in Malacia, al heeft Olympique Lyon volgens de krant de beste papieren om de linksback over te nemen van Feyenoord. Desondanks zijn twee aanbiedingen van de Fransen door de Rotterdamse club reeds van tafel geveegd. Feyenoord vraagt naar verluidt tussen de vijftien en twintig miljoen euro voor Malacia. Manchester United volgt hem ook, al wil manager Erik ten Hag eerst de komst van Frenkie de Jong rondmaken, voordat er wordt gekeken naar versterkingen voor andere posities.

De scouts van Newcastle zijn enthousiast geraakt over de prestaties in het afgelopen seizoen van Malacia, die met Feyenoord tot de finale van de Conference League reikte. Een eerste aanbieding op de vleugelverdediger is echter nog niet neergelegd in Rotterdam-Zuid. Mocht Malacia voor Newcastle kiezen, dan volgt hij het voorbeeld van Georginio Wijnaldum. De middenvelder verruilde PSV in 2015 voor de club uit het noordoosten van Engeland, om een jaar later een transfer richting Liverpool af te dwingen.