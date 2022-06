Tweede zomeraanwinst voor Feyenoord: Wieffer tekent tot 2026

Donderdag, 23 juni 2022 om 19:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:05

Mats Wieffer stapt definitief over naar Feyenoord. De Rotterdamse club heeft de komst van de 22-jarige middenvelder donderdagavond bevestigd via de officiële kanalen. Wieffer heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2026 in De Kuip houdt. Zijn contract bij Excelsior liep nog tot medio 2023 waardoor Feyenoord slechts 'een bescheiden transfersom' naar Kralingen overmaakt.

Wieffer is een geboren Tukker en doorliep de jeugdopleiding bij FC Twente, maar redde het daar uiteindelijk niet en vertrok in 2020 naar Excelsior. Daarvoor kwam de centrale middenvelder wel twee keer uit in het eerste elftal van Twente en speelde hij namens Jong FC Twente in de Reservecompetitie. De afgelopen twee seizoenen was Wieffer een dragende kracht op het middenveld van Excelsior, waarvoor hij in 77 optredens tot 6 goals en 15 assists kwam.

Eind mei stond Wieffer ook de volledige returnwedstrijd op het veld tijdens de knotsgekke finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Daarin knokte Excelsior zich bij ADO Den Haag terug van een 3-0 achterstand naar een 3-3 gelijkspel, onder meer door een assist van Wieffer. In de verlenging werd het 4-4, waarna Excelsior via strafschoppen promotie naar de Eredivisie afdwong. Wieffer maakte een van de Kralingse penalty's.



Technisch directeur Frank Arnesen laat weten blij te zijn met de komst van Wieffer. ''Mats is een jonge maar zeer solide middenvelder die we al een poosje in de gaten houden. Hij heeft afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie als een van de dragende spelers van Excelsior bewezen uit het juiste hout gesneden te zijn. Bij ons krijgt hij de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen als voetballer zodat hij kan laten zien ook op dit niveau mee te kunnen. Dat vertrouwen hebben we zeker'', aldus Arnesen op de clubwebsite. Eerder werd Danilo transfervrij overgenomen van aartsrivaal Ajax.