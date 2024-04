‘Basisklant Feyenoord raakt geblesseerd; meespelen in bekerfinale zeer onzeker’

Mats Wieffer is in aanloop naar de bekerfinale van zondag geblesseerd geraakt. De middenvelder haakte eerder deze week af tijdens een training van Feyenoord en het is 'hoogst onzeker' of hij kan meespelen tegen NEC, zo meldt 1908.nl.

Wieffer zou woensdag de kwetsuur hebben opgelopen tijdens een besloten training. De afgelopen dagen verscheen hij wel op sportcomplex 1908, maar 'dat was voornamelijk voor verder medisch onderzoek en het afwerken van een binnenprogramma'.

Naar alle waarschijnlijkheid loopt Wieffer hierdoor de bekerfinale tegen NEC mis, waarbij Ramiz Zerrouki de logische vervanger op het middenveld is. Onder Arne Slot is de Algerijn niet verzekerd van een basisplek, maar mogelijk verschijnt hij zondag aan de aftrap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zerrouki kwam afgelopen zomer over van FC Twente, waar hij een van de sterkhouders van het elftal van Ron Jans was. Sinds zijn overgang naar Rotterdam-Zuid is hij minder verzekerd van speelminuten.

In totaal speelde hij dit seizoen 31 duels namens Feyenoord. In die wedstrijden kwam hij 14 keer als invaller binnen de lijnen.

De laatste keer dat Wieffer een duel van Feyenoord miste was in november 2023. Destijds wonnen de Rotterdammers moeizaam tegen tien man van RKC Waalwijk (1-2).

Het duel tussen Feyenoord en NEC begint zondag om 18:00 uur en is live te volgen via ESPN.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties