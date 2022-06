Neymar komt met de schrik vrij: privéjet moet noodlanding maken in Brazilië

Dinsdag, 21 juni 2022 om 17:58 • Yvo van Dorst • Laatste update: 18:09

Het vliegtuig van Neymar heeft tijdens een trip naar São Paulo een noodlanding moeten maken in het noorden van Brazilië. Volgens GOAL was de sterspeler onderweg vanuit Barbados om de vakantie in zijn thuisland af te kunnen sluiten, maar zijn privéjet moest vanwege problemen met de voorruit noodgedwongen eerder landen in Boavista. Het vliegtuig is dinsdagmiddag veilig aan de grond gekomen en er zijn geen gewonden gevallen.

De Braziliaan was samen met zijn zus en zijn vriendin onderweg naar zijn geboorteland vanuit Barbados toen zijn vliegtuig problemen kreeg met de voorruit. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Braziliaanse stad Boavista. Alle inzittenden bleven ongedeerd en het is niet duidelijk wanneer de privéjet door zal vliegen naar de originele bestemming São Paulo. De sterspeler nam op het vliegveld van Boavista nog wel even de tijd om wat foto’s te nemen met het aanwezige personeel.

Avião do Neymar, que estava vindo dos EUA, precisou fazer um pouso de emergência em Boa Vista, após sofrer uma avaria no pára-brisa. Muito solícito, o craque da Seleção Brasileira tirou fotos com alguns funcionários do aeroporto. pic.twitter.com/U46ySxAWBO — Mário Kempes ???? (@kempao) June 21, 2022

Neymar is op dit moment op vakantie na een seizoen bij Paris Saint-Germain en de daaropvolgende interlandperiode met Brazilië. De aanvaller scoorde in deze laatste vriendschappelijke wedstrijden voor het WK in Qatar drie keer. In de 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Zuid-Korea wist Neymar twee keer te scoren en tegen Japan was hij met een rake penalty verantwoordelijk voor de enige treffer.

Bij PSG werd Neymar kampioen van de Ligue 1, maar in de Champions League moest de Franse grootmacht bij de laatste zestien zijn meerdere erkennen in Real Madrid. De dertigjarige dribbelaar speelde dit seizoen 28 wedstrijden voor zijn club, waarin hij 13 keer wist te scoren en 8 keer een assist gaf. Bij het nationale elftal van Brazilië is Neymar inmiddels bijna topscorer aller tijden. De buitenspeler staat nu op 74 doelpunten en heeft er nog 4 nodig om huidig topscorer Pelé in te halen.