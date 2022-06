‘Barcelona gaat opvolger van Gerard Piqué voor 60 miljoen euro ophalen'

Woensdag, 15 juni 2022 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:28

Barcelona gaat verrassend vol voor de handtekening van Jules Koundé, zo meldt Catalunya Ràdio. De Spaanse grootmacht is naar verluidt direct in het stadium van vergevorderde onderhandelingen beland met Sevilla. Een overeenkomst voor de 23-jarige centrumverdediger zou tot stand gebracht kunnen worden voor een bedrag tussen de 55 en 60 miljoen euro. Daarbovenop laat Barça mogelijk een speler naar Andalusië vertrekken.

Koundé moet vanaf komend seizoen leiding gaan geven aan de defensie van Barcelona. De Franse mandekker wordt gezien als opvolger van Gerard Piqué, van wie Xavi langzaamaan afscheid wil nemen. Koundé is eveneens zeer gewild door Chelsea, dat in de winterse transferperiode al dicht bij zijn komst kwam. Koundé heeft een ontsnappingsclausule van 90 miljoen euro in zijn contract, maar geen van beide geïnteresseerde partijen zal dat bedrag op tafel leggen. Barcelona is bereid om een speler voor Koundé in ruil te geven en biedt daarvoor naar verluidt Sergiño Dest, Francisco Trincão of Clément Lenglet aan.

Sevilla telde drie jaar geleden 25 miljoen euro neer voor Koundé, die met zijn overstap vanaf Girondins Bordeaux de duurste speler uit de clubhistorie is. De achterhoedespeler is inmiddels een vaste waarde in de Franse selectie van bondscoach Didier Deschamps, die inmiddels elf keer een beroep op hem deed. Koundé speelde de afgelopen drie jaar 133 keer voor Sevilla en zag onlangs zijn vaste verdedigingspartner Diego Carlos verkocht worden aan Aston Villa.

Barcelona brengt volgens BILD tegelijkertijd een verhoogd bod van 32 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen uit op Bayern München-spits Robert Lewandowski, het belangrijkste doelwit deze zomer. Barça is bezig om na vele maanden van onderhandelingen een deal te sluiten met investeringsmaatschappij CVC Capital Partners en verwacht daardoor een kapitaalinjectie die kan oplopen tot 200 miljoen euro, zo legde Eduard Romeu, financiële man bij de club, onlangs uit in de Spaanse media.