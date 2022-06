De Ligt verspreekt zich tijdens persconferentie: ‘Dat moet je niet zeggen’

Matthijs de Ligt staat in de basis in de Nations League-wedstrijd tegen Wales. De centrumverdediger schoof maandag tijdens de persconferentie aan naast bondscoach Louis van Gaal en gaf daarmee zijn basisplek prijs. De Ligt, die als vervanger van Virgil van Dijk de aanvoerdersband draagt, verklapte bovendien op welke positie hij staat. De mandekker van Juventus fungeert als middelste van de drie centrale verdedigers. Van Gaal corrigeerde hem daarop. "Dat moet je niet zeggen. Dat is een foutje", aldus de coach.

Voor De Ligt wordt het de eerste keer onder Van Gaal dat hij als middelste centrale verdediger komt te spelen. "Het is voor mij iets nieuws, maar ik heb bij Juventus ook soms in het midden gestaan, dus voor mij is het geen onbekende positie. Ik ben blij dat ik ook deze positie kan vervullen." De centrumverdediger wil zijn basisplek geen 'revanche' noemen. De Ligt maakte in de heenwedstrijd tegen Wales geen zekere indruk als linker centrale verdediger. "We hebben gewonnen, ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar we willen ons natuurlijk wel laten zien."

Van Gaal is van mening dat zijn ploeg veel tegentreffers krijgt. "Het gaat heel goed, het is een hechte groep. Nieuwe jongens worden snel opgenomen. Iedere wedstrijd is een wedstrijd op zichzelf. Die kwaliteiten moeten worden gelezen door de groep spelers die dan spelen. Dat zijn leermomenten. Ik hoop dat wij de lijn doortrekken van winnen. En de lessen van druk zetten op de bal en aanvallend tot een doelpunt komen meenemen. We hebben acht keer gescoord in drie wedstrijden. Maar we kregen ook veel doelpunten tegen. Dat moeten er minder worden. Maar dat waren ook counterdoelpunten."

Tijdens de persconferentie kwamen verder een aantal verjaardagen ter spraken. Mark Flekken en Volkskrant-journalist Willem Vissers snijden maandag de verjaardagstaart aan. Bovendien is het vandaag precies acht jaar geleden dat Robin van Persie op legendarische wijze scoorde tegen Spanje. "Ik stond op het Museumplein", kan De Ligt zich nog herinneren. "We stonden te kijken op een groot scherm. Ik was toen veertien. Dat het uiteindelijk zo zou eindigen hadden wij als fans niet verwacht. De trainer wel waarschijnlijk. De mooiste goal zou ik het niet willen noemen. Die van Van Basten was ook aardig in '88."