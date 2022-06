‘PSG hakt knoop door na gesprek: Pochettino moet veld ruimen in Parijs’

Zondag, 12 juni 2022 om 14:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:52

Mauricio Pochettino is niet langer de hoofdtrainer van Paris Saint-Germain, zo weet onder meer The Athletic zondag te melden. Naar verluidt zijn beide partijen tot een akkoord gekomen over ontbinding van het tot medio 2023 lopende contract van de Argentijnse coach. Momenteel wordt door PSG en Pochettino gesproken over de afkoopsom. Zinédine Zidane wordt in de Franse media gezien als topkandidaat voor de vacature in Parijs, al werd dat door de clubloze trainer vrijdag nog stellig ontkend.

Pochettino schoof afgelopen week aan bij het bestuur van PSG om het seizoen 2021/22 te evalueren, waarna in goed overleg is besloten om de samenwerking stop te zetten. PSG veroverde andermaal de landstitel in Ligue 1, maar de droom om de Champions League te winnen spatte opnieuw voortijdig uiteen. De Fransen werden in de achtste finale uitgeschakeld door de latere winnaar Real Madrid. PSG won de eerste ontmoeting met 0-1 en stond in Spanje met 0-1 voor. Een hattrick van Karim Benzema in het laatste halfuur maakte desondanks een einde aan de Europese droom van Pochettino en consorten.

De vertrekkende Pochettino veroverde in zijn eerste seizoen de Franse beker en Supercup. Daar kwam in de afgelopen jaargang het kampioenschap bij. Toch was er bij pers en publiek regelmatig de nodige kritiek op de speelwijze die de Argentijn hanteerde bij PSG. De vroegtijdige aftocht in de Champions League lijkt Pochettino nu dus fataal te zijn geworden. Transferexpert Fabrizio Romano meldde vorige week al dat eigenaar en voorzitter Nasser Al-Khelaïfi een nieuwe trainer wil aanstellen in het Parc des Princes.

RMC Sport en Europe1 brachten afgelopen week naar buiten dat Zidane de droomkandidaat is voor de PSG-leiding. De voormalig spelmaker weet zelf echter van niets. "Al deze geruchten over een akkoord met PSG zijn ongefundeerd", aldus Alain Migliaccio, de zaakwaarnemer van Zidane, tegenover L'Équipe. "Zowel Zinédine als ik zijn niet direct benaderd door de eigenaar van de club", vervolgde Migliaccio. "Ik ben de enige die namens Zidane mag spreken." Zidane zou volgens de doorgaans goed geïnformeerde bronnen onderweg zijn naar Qatar om de deal af te ronden, maar daar blijkt dus niets van waar. Na zijn afscheid als trainer van Real Madrid in 2021 werd Zidane al benaderd door PSG. Toen wees hij de club af om te wachten op de functie als bondscoach van Frankrijk, een functie die mogelijk na het WK in Qatar vrijkomt.

José Mourinho was ook in beeld bij het bestuur van PSG, maar de Portugese oefenmeester heeft besloten om Conference League-winnaar AS Roma trouw te blijven. Christophe Galtier lijkt nog wel steeds een serieuze optie te zijn voor PSG. Zijn club OGC Nice eindigde in het afgelopen seizoen op een keurige vijfde plek in de Ligue 1 en liet voetballend een goede indruk achter. Bij de club uit de Franse badplaats is Galtier trainer van onder anderen Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario.

Galtier is als hoofdtrainer enkel nog actief geweest binnen Frankrijk. Hij begon zijn trainersloopbaan bij Saint-Étienne waar hij bijna acht seizoenen voor de groep stond. Zijn grootste prestatie als trainer was het spectaculaire kampioenschap in het seizoen 2020/21 met Lille. Afgelopen zomer kocht het ambitieuze Nice hem over en tekende hij een contract tot medio 2024. Met de interesse uit Parijs lijkt een volgende binnenlandse overstap zeer realistisch, al moet PSG eerst nog officieel het vertrek van Pochettino aankondigen.