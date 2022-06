Zinédine Zidane weet niets van PSG: ‘De geruchten zijn ongefundeerd’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 14:40 • Wessel Antes • Laatste update: 16:00

Zinédine Zidane ontkent aan de slag te gaan bij Paris Saint-Germain, zoals zeer verrassend werd gemeld door de Franse kanalen RMC Sport en Europe1. PSG zou op het punt staan om afscheid te nemen van Mauricio Pochettino en met Zidane zijn droomkandidaat binnenhalen. "Al deze geruchten over een akkoord met PSG zijn ongefundeerd", aldus Alain Migliaccio, de zaakwaarnemer van Zidane, tegenover L'Équipe.

"Zowel Zinédine als ik zijn niet direct benaderd door de eigenaar van de club", vervolgt Migliaccio. "Ik ben de enige die namens Zidane mag spreken." Zidane zou volgens de doorgaans goed geïnformeerde bronnen onderweg zijn naar Qatar om de deal af te ronden, maar daar blijkt dus niets van waar. Na zijn afscheid als trainer van Real Madrid in 2021 werd Zidane al benaderd door PSG. Toen wees hij de club af om te wachten op de functie als bondscoach van Frankrijk, een functie die mogelijk na het WK in Qatar vrijkomt.

PSG wil al langere tijd een vroegtijdig einde aan het tijdperk van Pochettino als trainer van de Franse topclub. De Argentijn stapte in januari 2021 in en slaagde er niet in de in Parijs zo gewenste Champions League binnen te slepen. Dit jaar ging het op dramatische wijze mis tegen Real Madrid in de kwartfinale. Een 2-0 voorsprong over twee wedstrijden werd met nog maar een half uur te spelen weggepoetst door een hattrick van Karim Benzema.

In het technische beleid waait er alvast een nieuwe wind in Parijs: PSG bevestigt dat Luís Campos is aangesteld als technisch adviseur. De 57-jarige Portugees volgt Leonardo op. Leonardo wordt met zijn voormalige rol als technisch directeur verantwoordelijk gehouden voor het falen van de grootmacht in Europa.