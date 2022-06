PSG richt pijlen op binnenlandse transfer na blauwtje bij trouwe Mourinho

Woensdag, 8 juni 2022 om 18:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:44

Het is nog onduidelijk wie Mauricio Pochettino zal opvolgen als trainer van Paris Saint-Germain. Wel kan een naam doorgestreept worden volgens Fabrizio Romano: die van José Mourinho. The Special One heeft besloten bij AS Roma te blijven en zodoende richten de Parijzenaren zich nu op een trainer die reeds actief is in de Ligue 1: Christophe Galtier.

Na de overwinning tegen Feyenoord in de Conference League-finale was een emotionele Mourinho al duidelijk over zijn toekomst. “Ik blijf bij Roma, er is geen twijfel. Ook al zijn er geruchten en komen er meer geruchten, ik wil bij Roma blijven. De clubeigenaren zijn geweldige mensen, die hier op voort willen bouwen. Ik voel me Romanista.” Toch bleven de geruchten de afgelopen weken aanhouden. De technisch directeur van PSG, Luis Campos, is goed bevriend met Mourinho. Inmiddels heeft de Portugees Roma nogmaals laten weten dat hij zal aanblijven als hoofdtrainer.

Paris Saint-Germain won’t go for José Mourinho as manager, he’s staying at AS Roma. Christophe Galtier is top of the list - but still waiting for PSG to contact OGC Nice. ?????? #PSG



First step will be to part ways with Pochettino before announcing Luis Campos and the new manager. pic.twitter.com/2VztfRjmiw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022

Het nieuwe target van PSG is daardoor Nice-trainer Galtier geworden. Nice eindigde in het afgelopen seizoen op een keurige vijfde plek in de Ligue 1 en liet voetballend een goede indruk achter. Bij de club uit de Franse badplaats is Galtier trainer van onder anderen Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario. Wanneer Galtier naar Parijs vertrekt, komt Vincent Kompany (vertrokken bij Anderlecht) in beeld als zijn opvolger.

Galtier is als hoofdtrainer enkel nog actief geweest binnen Frankrijk. Hij begon zijn trainersloopbaan bij Saint-Étienne waar hij bijna acht seizoenen voor de groep stond. Zijn grootste prestatie als trainer was het spectaculaire kampioenschap in het seizoen 2020/21 met Lille. Afgelopen zomer kocht het ambitieuze Nice hem over en tekende hij een contract tot medio 2024. Met de interesse uit Parijs lijkt een volgende binnenlandse overstap zeer realistisch. Al zal PSG eerst nog officieel de wegen moeten scheiden met Pochettino.