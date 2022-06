Barcelona dreigt afgetroefd te worden door nieuwe interesse in Lewandowski

Zaterdag, 11 juni 2022 om 21:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:41

Barcelona lijkt een stevige concurrent te krijgen in de strijd om de handtekening van Robert Lewandowski. Volgens L'Équipe ziet ook Paris Saint-Germain de spits graag komen. De Franse grootmacht hoopt de profiteren van het conflict dat Lewandowski al enige tijd heeft met de clubleiding van Bayern München. Bij de Duitse recordkampioen willen ze van een vertrek van de aanvalsleider niks weten, terwijl Lewandowski zelf niks lijkt te voelen voor een langer verblijf in Zuid-Duitsland.

Het getouwtrek om Lewandowski is al maanden gaande. Lange tijd leek Barcelona de beste papieren te hebben. De Pool gaf zelf ook al aan graag de stap naar LaLiga te willen maken. De interesse van Paris Saint-Germain voegt echter een nieuw hoofdstuk toe aan de soapserie. De Fransen zien in de aanvaller de 'geweldige kandidaat' om de aanvalslinie te versterken. L'Équipe, dat zaterdagavond met het nieuws naar buiten komt, plaatst wel de kanttekening dat een eventuele verhuizing van Lewandowski naar PSG een complexe zaak is.

PSG is volgens het dagblad van mening dat de komst van Lewandowski een meerwaarde zou zijn voor de ploeg en gelooft erin dat het een aanvulling is op de bestaande voorhoede, bestaande uit Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar. Barcelona heeft Lewandowski echter ook als topprioriteit gebombardeerd deze zomer en flirtte al meerdere keren openlijk met de Pools international. Ondertussen wil Bayern van een vertrek niks weten. De Duitsers houden de aanvaller aan zijn tot volgend jaar zomer lopende contract.

De interesse van PSG komt van de hand van Luis Campos, de nieuwe technisch directeur die vrijdag aan zijn klus in de Franse hoofdstad is begonnen. De Portugees is van mening dat PSG nog een spits kan gebruiken. Volgende week moet een cruciale week worden voor Lewandowski. De Pool drong er zelf op aan om pas over zijn toekomst te praten zodra de interlandperiode ten einde is. Polen neemt het zaterdagavond in de Kuip op tegen het Nederlands elftal en sluit de cyclus dinsdag af met een thuiswedstrijd tegen België.