Collega's kiezen Speler van het Jaar in de PL; Van Dijk in Elftal van het Jaar

Vrijdag, 10 juni 2022 om 10:37 • Laatste update: 10:57

Virgil van Dijk heeft als enige Nederlander het Elftal van het Jaar gehaald in de Premier League. Het elftal wordt gedomineerd door Liverpool, aangezien zes spelers uit het elftal voor the Reds uitkomen. Manchester City moet het met beduidend minder spelers doen. De kampioen van afgelopen seizoen in de Premier League levert drie spelers af. Mohamed Salah werd voor de tweede keer verkozen tot beste speler. In het seizoen 2017/18 ging hij er ook met de eretitel vandoor.

Naast Van Dijk staan van Liverpool Salah, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Thiago Alcántara en Sadio Mané in het elftal. Manchester City levert als kampioen van afgelopen jaargang een stuk minder spelers af. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne en João Cancelo zijn de enige spelers van the Citizens in de ploeg. Het sterrenensemble wordt gecompleteerd door Cristiano Ronaldo (Manchester United) en Antonio Rüdiger (Chelsea). Het Elftal van het Jaar is samengesteld door de Engelse spelersvakbond.

Salah werd dit seizoen verkozen tot de beste speler in de Premier League. De Egyptenaar werd samen met zeven anderen genomineerd voor de prestigieuze prijs. De aanvaller van Liverpool kroonde zich tot topscorer van de Premier League met 23 goals. Salah deelde de topscorerstitel met Heung-Min Son, die er eveneens 23 maakte en daarmee een nominatie voor de Speler van het Jaar binnensleepte. Andere genomineerden waren Jarrod Bowen (West Ham United), Bukayo Saka (Arsenal), James Ward-Prowse (Southampton), Alexander-Arnold (Liverpool), De Bruyne en Cancelo (beiden Manchester City).

Van Dijk speelde dit seizoen 34 wedstrijden in de Premier League. Daarin wist de verdediger drie keer te scoren en gaf hij vier keer een assist. Daarnaast speelde de centrumverdediger negen wedstrijden in de Champions League, waaronder de verloren finale tegen Real Madrid (0-1). Van Dijk geniet momenteel van een welverdiende vakantie, daar bondscoach Louis van Gaal besloot de aanvoerder van Oranje rust te geven na de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen België. De mandekker kampte na de finale tegen Real al met pijntjes.