Schaduwlijst Van Gaal bij Jong Oranje spitst oren na uitvallen De Ligt

Donderdag, 9 juni 2022 om 10:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:35

Louis van Gaal houdt een slag om de arm wat het meespelen van Matthijs de Ligt komende zaterdag tegen Polen. De 22-jarige verdediger zou in principe spelen in De Kuip, maar moest zich woensdag in de slotfase van het duel met Wales (1-2 winst) noodgedwongen laten vervangen door Bruno Martins Indi. Van Gaal houdt daarom rekening met het scenario dat hij nieuwe mensen moet oproepen, waardoor zijn eerder genoemde 'schaduwlijst' van Sven Botman en Lutsharel Geertruida weer in beeld komt.

Nadat De Ligt de galavoorstelling tegen België (1-4 winst) grotendeels vanaf de bank had moeten aanschouwen, mocht de verdediger van Juventus woensdag vanaf het startsignaal beginnen. Bij een 0-1 voorsprong moest De Ligt de strijd echter noodgedwongen staken. Van Gaal kaartte de blessure van zijn pupil aan toen hij na afloop gevraagd werd of hij nog spelers van Jong Oranje zu oproepen voor de komende Nations League-duels.

"Dat hangt ervan af", antwoordde de bondscoach op die vraag. "Als ik geblesseerde spelers heb, dan doe ik dat wel. Maar in principe ga ik door met wat ik van plan was in deze vier wedstrijden. Matthijs was normaal gesproken tegen Polen begonnen, maar nu moet ik even afwachten. Als hij het niet redt, dan kan het zijn dat ik nog iemand oproep. Ik heb al gezegd welke spelers mij bevallen", verwijst Van Gaal naar zijn uitspraken eind mei over Botman en Geertruida. Ook Brian Brobbey werd in dat rijtje namen genoemd.

Botman en Geertruida bereiden zich momenteel voor op de laatste wedstrijd in de groepsfase van de EK-kwalificatie van Jong Oranje. Het duel tegen de leeftijdsgenoten van Wales zaterdag is echter voor spek en bonen: zonder te spelen plaatste de selectie van Erwin van de Looi zich al voor het toernooi door een nederlaag van Jong Zwitserland. Kjell Scherpen maakte deze interlandperiode eerder al de overstap van Jong Oranje naar 'het grote Oranje' vanwege een blessure bij Tim Krul.