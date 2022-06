Tandenknarsen voor Ten Hag: Ajax lijkt strijd om Jurriën Timber te gaan winnen

Donderdag, 2 juni 2022 om 07:18 • Tom Rofekamp

Het heeft er steeds meer schijn van dat Jurriën Timber gaat kiezen voor een langer verblijf bij Ajax, zo schrijft De Telegraaf. Het toptalent is defensieve target nummer één voor Erik ten Hag bij Manchester United, dat de gesprekken met Timbers entourage al is gestart. De verdediger lijkt echter het zekere voor het onzekere te willen nemen en te kiezen voor garantie op speeltijd in Amsterdam.

Timber maakt een stormachtige ontwikkeling door, waar Erik ten Hag tot zijn vertrek naar Manchester dichtbije getuige van was. De Tukker wil zijn voormalig oogappel maar wat graag naar Engeland halen, waarbij ook de vraagprijs van (naar verluidt) veertig miljoen euro geen onoverkomelijk struikelblok is. Timber zelf lijkt echter de voorkeur te hebben om in Amsterdam te blijven, waar hij nog vastligt tot medio 2024.

De stopper bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de Nations League-duels met België, Polen en Wales, en in Zeist gaf hij ook zelf al antwoord op vragen over zijn nabije toekomst. "Natuurlijk kan ik me bij Ajax nog verder ontwikkelen", zei Timber tegen De Telegraaf. "Dat weet ik echt honderd procent zeker. Ik heb niet het gevoel dat ik klaar ben bij deze club. Maar bij andere clubs kan ik me ook ontwikkelen", hield hij echter nog wel een slag om de arm.

Toch boden Timbers slotwoorden omtrent de kwestie een hoop perspectief voor zijn huidige club en aanhangers. “Je kan wel naar een grote club gaan. Maar als je daar niet gaat spelen, kan je beter bij Ajax blijven. En Ajax is ook een grote club. We spelen in de Champions League en ik speel daar samen met de beste spelers van Nederland. Dat is ook niet niks." Bij een overstap naar Manchester zou Timber veroordeeld te zijn tot het spelen van Europa League, daar the Red Devils afgelopen seizoen slechts als zesde eindigden in de Premier League.

De gesprekken tussen Ajax en Forza Sports Group (Timbers zaakwaarnemers) over het openbreken én opwaarderen van zijn contract zullen volgens De Telegraaf binnenkort hervatten. De hereniging met broer Quinten zou een troef kunnen zijn voor de landskampioen. Laatstgenoemde speelde tot afgelopen zomer in Amsterdam en maakte in zijn enige seizoen voor FC Utrecht flink indruk, waardoor Ajax zou overwegen hem terug te kopen.