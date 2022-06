Alderweireld ging door een hel bij Ajax: ‘Ik heb meerdere keren willen stoppen’

Donderdag, 2 juni 2022 om 06:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:10

Toby Alderweireld kijkt terug op een bewogen voetbalcarrière. De 33-jarige verdediger keert komende vrijdag met het Belgisch nationale team terug in de Johan Cruijff ArenA, waar hij tussen 2008 en 2013 zijn wedstrijden speelde in het shirt van Ajax. Alderweireld maakte als vijftienjarig jongetje de overstap van zijn thuisland naar De Toekomst, om vervolgens de stap te maken naar het eerste elftal van de Amsterdammers. Dat ging Alderweireld allesbehalve gemakkelijk af, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

De huidige speler van Al-Duhgail, die het vrijdag in de Nations League met België tegen Nederland opneemt, noemt zichzelf een 'een echte huismus', waardoor de overstap naar Amsterdam hem zwaar viel. "In Amsterdam kwam ik de man met de hamer tegen. Allereerst kampte ik met heimwee. En ik ging in de Bijlmer naar school. Dat was voor mij echt een cultuurshock. Het was gewoon allemaal even wennen: school, Ajax en zeker het gastgezin dat ook bepaalde verwachtingen had. Ik vond het gewoon allemaal heel lastig. Hoewel ik was verblind door het spelen voor het mooie Ajax, heb ik meerdere keren op het punt gestaan om te stoppen."

Toch is Alderweireld blij zijn schoenen niet aan de wilgen te hebben gehangen, daar de ervaring in de Nederlandse hoofdstad hem naar eigen zeggen gevormd heeft. "Zet me nu waar dan ook in de wereld en – op zijn Belgisch gezegd – ik trek mijne plan wel.” Zijn tijd bij Ajax heeft hem zijn geboorteland en -stad bovendien meer leren laten waarderen. "Ik voel liefde voor Antwerpen, de mensen, de taal, het dialect, het eten en eigenlijk voor alles. Antwerpen, dat ben ik."

De liefde voor de Vlaamse stad heeft speculaties - mede door een bezoek aan stadion De Bosuil van lokale club Antwerp - over een terugkeer naar België aangewakkerd. Alderweireld geeft echter aan op zijn plek te zijn in Qatar, en allesbehalve te houden van het continue verhuizen. "Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar het is écht zo: ik heb voor Qatar gekozen voor mijn familie en niet alleen voor het geld. Bij Tottenham Hotspur (zijn club tot afgelopen zomer, red.). Bij Spurs sliep ik drie keer per week in het spelershotel en waren we voortdurend aan het reizen. Nu kan ik mijn kinderen elke dag naar school brengen en op zondag bij de bakker broodjes voor ze halen. Mijn vrouw en ik zijn tien jaar samen en hebben, zoals iedereen, ook onze moeilijke tijden gehad. Ze is meegegaan naar Amsterdam, Madrid, Southampton, Londen en nu Doha. Mensen zien alleen de glamour."

Alderweireld speelde van 2004 tot 2008 in de jeugdopleiding van Ajax, tot hij vanaf het begin van het seizoen 2008/09 aansloot bij de eerste selectie. In januari 2009 maakte de centrumverdediger zijn debuut, thuis tegen NEC (4-2), onder toenmalig trainer Marco van Basten. Alderweireld groeide uit tot absolute sterkhouder bij de Amsterdammers en werd in de zomer van 2013 een overstap gegund naar Atlético Madrid. Na een wisselvallig jaar in Spanje trok de 119-voudig international naar de Premier League, waar hij bij achtereenvolgens Southampton en Tottenham Hotspur zijn grootste successen beleefde. Sinds begin vorig seizoen speelt Alderweireld zijn wedstrijden voor Al-Duhail.