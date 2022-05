Gesprek van de dag in Antwerpen: Alderweireld duikt op aan zijde Overmars

Dinsdag, 10 mei 2022 om 08:20 • Tom Rofekamp

Toby Alderweireld was afgelopen zondag aandachtig toeschouwer tijdens de wedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht (0-4). De verdediger, momenteel actief voor het Qatarese Al-Duhail, werd aan de zijde gespot van Marc Overmars, die sinds kort technisch directeur is bij Antwerp. Alderweireld gaf bij het programma Extra Time van Sporza een onbeslist antwoord op de speculaties over een eventuele terugkeer naar België.

De voormalig Ajacied, in België omdat de Qatarese competitie is afgelopen, werd door Overmars uitgenodigd op De Bosuil, daar de twee elkaar goed kenden vanwege hun gezamenlijke tijd in Amsterdam. Alderweireld was vier seizoenen lang onbetwiste basisspeler bij Ajax, voordat de verdediger in september 2013 naar Spanje vertrok. "Hij is de directeur die mij naar Atlético Madrid heeft laten gaan", begint Alderweireld over Overmars. "Dat was een soort bedankje. Je vergeet het niet als je een mooi afscheid wordt gegund."

Alderweireld, die uiteindelijk voor een som van zeven miljoen euro de overstap maakte, vertelt dat Ajax en zijn veelbesproken ex-directeur voetbalzaken erg meewerkend waren in de transferonderhandelingen. "Ik had nog een eenjarig contract en had een heel goed seizoen gespeeld. Ga je dan bijtekenen, niet bijtekenen... Ik sprak uit dat ik een volgende stap wilde maken. Daarin was hij (Overmars, red.) top. Hij voelde dat perfect aan. Hij zei: 'Jij hebt ons geholpen, nu gaan we jou helpen'."

De presentator van Extra Time merkt op dat de fans van Antwerp wel eens hoop konden hebben gekregen op een overstap naar the Great Old door Alderweirelds aanwezigheid. Daarop geeft de 118-voudig Belgisch international lachend antwoord: "In het voetbal weet je het nooit. Ik kom van Germinal Ekeren, ik zat in de jeugd van Germinal Beerschot. Maar ik ben ook gewoon fan van het Antwerpse voetbal, dat kan ik niet wegsteken. Iedereen weet dat ik een Antwerpenaar ben en de stad in mijn hart draag."